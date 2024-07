Empresarios señalaron la inviabilidad de la reforma al Poder Judicial

Los empresarios del sector patronal pidieron que la discusión sobre la reforma al Poder Judicial no lleve argumentos a medias: por ejemplo, sobre la elección de juzgadores en otros países.

“Se ha mencionado que en Japón se eligen los jueces, en realidad no es así, en Japón se puede remover un juez, pero no se elige, no hay ningún país de la OCDE que elija a sus jueces ni a sus magistrados, ni a sus ministros.”, apunta José Medina Mora, Presidente de Coparmex.

Ciudadanos tendrían 774 boletas tan solo en la CDMX

En el primero de 3 foros para elaborar la propuesta del sector patronal, especialistas en derecho advirtieron que sería una locura organizar una elección de estas dimensiones. Este abogado hizo el ejercicio tan solo para la Ciudad de México.

Se tendrían que elegir entre un total de 4 mil 698 personas o candidatas y les entregarían a cada uno de los ciudadanos 774 boletas.

“Es decir les van a entregar a cada uno su librito, y van a estar 2 o 3 horas pasando la página, ese es el nivel de la inviabilidad.”, señala Juan Pablo Campos, especialista en derecho.

Cifra de boletas aumentaría a 10 si se contemplan jueces federales

Y si la elección contemplara además de los jueces federales a los locales, la cifra sería 10 veces mayor.

“Hablar de 7 mil boletas, todo un libro para poder elegir, no es un sistema que sea digamos razonable para lograr tener mejores jueces, creemos que la carrera judicial para los jueces federales está funcionando.”, agregó José Medina Mora.

Expertos advierten que podrían haber candidatos apoyados por el crimen organizado

Otro tema que consideran no se debe eliminar es la carrera judicial. También señalaron los riesgos de dar cabida al financiamiento para las campañas.

“Si nos vamos a distritos, como por ejemplo, puede ser en Tamaulipas en Sinaloa o en todo el país, serán los juzgados sobre todo en el ámbito penal, los jugadores que sean electos y apoyados por el crimen organizado o por las mafias locales que en México hay infinidad.”, advierte Juan Pablo Campos.

Empresas extranjeras detendrían sus inversiones de avalarse la reforma al Poder Judicial

Al final, Javier Coello, ex subprocurador general de la República, sostuvo que esta reforma judicial no debe estar focalizada en los jueces, sino en la impartición de justicia y el estado de derecho.

“Que nuestros hijos y nuestros nietos puedan ir en la noche a la discoteca a divertirse y no con el riesgo de ser asaltados, eso es lo que el pueblo quiere, no quiere una reforma al poder judicial a modo, ¿para qué? ¿para que nos lleven a una dictadura de estado?”

El líder del sector patronal señaló la preocupación de empresas extranjeras que detendrían sus inversiones si México avala esta reforma.