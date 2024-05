¡No iba a un show! Sujeto usa mameluco de Ígor de Winnie Pooh y asalta a mujer en CDMX

No, no es una película de esas en las que los malos se disfrazan para atracar un banco. En la zona oriente de la Ciudad de México, un sujeto tal vez creyó que no sería identificado o detenido por intentar huir de la policía luego de presuntamente asaltar a una mujer, a quien quiso robar vestido con lo que parece ser un mameluco de Ígor, personaje ficticio de la caricatura de Winnie Pooh.

Igual y se le hizo fácil querer pasar desapercibido y después de robar, quitarse el mameluco y escapar, pero igual eso ayudó a que policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) lo detuvieran al ser acusado por su probable participación en el delito de robo a transeúnte con violencia, el cual habría cometido en agravio de una mujer.

Sujeto intentó escapar disfrazado y en motocicleta

Fue cerca de las 16.30 horas de la tarde del lunes 27 de mayo cuando los elementos de seguridad lograron la detención del probable responsable, quien había sido señalado como la persona que supuestamente asaltó a una mujer de 34 años en la calle Flor de Azucena y Flor de Ángel, en la colonia Lomas de San Lorenzo. Los oficiales tomaron conocimiento de lo que había pasado a través de la frecuencia de radio y se dirigieron al lugar.

La víctima refirió a uno de los policías que cuando iba caminando, un hombre se le acercó amagándola con un cuchillo para quitarle su dinero. El sujeto posteriormente subió a una motocicleta para escapar, pero al contar con las características del probable responsable, los policías comenzaron a buscarlo y este fue detenido metros adelante.

Una vez que el supuesto ladrón fue arrestado, y tras una revisión preventiva, se le aseguró un cuchillo metálico con mango de madera de aproximadamente 15 centímetros, $ 500 pesos y una motocicleta modelo 2015, colores naranja con negro, con un permiso provisional para circular.

El detenido fue identificado como Johan Saúl “N”, 20 años de edad, a quien los oficiales le colocaron los candados de mano, le informaron sus derechos de ley, para luego ser trasladado a la agencia del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación Territorial IZP-5 para definir su situación jurídica.