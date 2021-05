En CDMX no hay grupo delictivo que pueda hacerle frente a la policía:OGH

Ciudad de México.- Durante la ceremonia de reconocimiento policial, el Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, aseguró que el trabajo de la policía siempre ha sido difícil, complicado y muy criticado.

Advirtió que las acciones que están haciendo los elementos ponen en alto la institución

“Hoy, ha quedado muy claro que esta policía y que en esta ciudad, no hay criminal ni grupo delictivo en la Cuidad de México que pueda hacernos frente, ustedes con sus labores diarias, investigaciones, operaciones e investigaciones de gabinete y campo, han dejado claro el mansaje a la delincuencia, que no ha habido un grupo delincuencial o un líder de alguna célula delictiva que ustedes no puedan detener, continuaremos con este esfuerzo porque como bien lo dijo el Diputado”.

García Harfuch mencionó que si bien ha habido una reducción en la incidencia delictiva en la policía, no estan satisfechos y falta mucho por hacer.

“El trabajo policial cuando se enfrenta ante la delincuencia no importa qué Institución sea, sino importa el coraje, el arrojo y el valor de las compañeras y compañeros, la conducta diaria, la integridad con la que se conducen todos los días, eso que ustedes hacen”.

Finalmente, el jefe de la policía capitalina agradeció al Congreso, que les dio las herramientas en diciembre del 2019 y le otorgó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, por primera vez, la facultad de investigación, hoy, la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha traducido la inteligencia a actos de investigación que van directo a las carpetas de investigación para evitar la puerta giratoria en detenidos peligrosos y relevantes.

En el evento 76 mujeres y hombres policías de la Fiscalía General de Justicia y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana fueron condecorados por su labor, valor y disciplina en sus funciones.