Con 155 asesinatos y 900 extorsiones, México es el país más letal para ser sacerdote

“El miedo se supera con la fe”. Esas fueron las últimas palabras públicas del Padre Marcelo Pérez antes de ser asesinado el 20 de octubre de 2024 al salir de su iglesia en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Su muerte confirmó una realidad brutal: México es el país más peligroso de América Latina para ser sacerdote.

Lejos de ser santuarios de paz, los templos y sus líderes viven hoy bajo el asedio del crimen organizado. Las cifras del Instituto Internacional para la Libertad Religiosa y el Centro Católico Multimedial dibujan un panorama de terror: en los últimos 20 años, 155 sacerdotes y miembros de la iglesia han sido asesinados.

En México amenazan de muerte a padres de la Iglesia

La violencia no es aleatoria; es un mecanismo de control. El Padre Omar Sotelo, director del Centro Católico Multimedial, reveló la crudeza de las amenazas que reciben los párrocos en diversas regiones del país.

“Si no quiere, así me lo han dicho algunos, si no quiere que su iglesia se llene de muertitos...”, relató Sotelo sobre las advertencias del narco.

El objetivo de estos grupos delictivos es claro. Según Jorge Atilano, director del Diálogo Nacional por la Paz, buscan “imponer modos de pensar, modos de actuar, encerrar a la gente y meter miedo”.

#México, un país peligroso para ser sacerdote...



Con más de 150 asesinatos y cientos de extorsiones, la Iglesia en el país vive un asedio por parte del crimen organizado.



El Instituto Internacional para la Libertad Religiosa encendió las alertas por las constantes amenazas que… pic.twitter.com/kMxBBtG2na — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 31, 2025

900 extorsiones y templos cerrados

El asesinato es el extremo, pero la vida diaria del clero está marcada por la extorsión y el ataque.



Extorsiones: De 2018 a 2024, se documentaron 900 casos .

De 2018 a 2024, se documentaron . Ataques a Templos: En los últimos 22 años, 327 iglesias han sido atacadas .

En los últimos 22 años, . Cierres: La violencia ha obligado a cerrar 37 templos de manera definitiva o temporal.

Apenas el pasado 30 de junio, el Padre Héctor Alejandro Pérez sobrevivió de milagro a un ataque a balazos en Villahermosa, Tabasco, sumándose a la lista de víctimas que logran contarlo.

Los números de la brutalidad contra las iglesias en México por el crimen organizado

“Encuentro miedo en los sacerdotes”, confesó Jorge Atilano. Y es que, aunque los asesinatos son noticias conocidas, existe una cifra negra de curas que son “amenazados, extorsionados y levantados” en silencio.

La impunidad es el combustible de esta crisis. “No tenemos un aparato de justicia lo suficientemente fuerte... Por más que en el discurso se diga una cosa, la realidad es contundente”, sentenció el Padre Omar Sotelo.

Pese al asedio, la Iglesia asegura que seguirá exigiendo justicia y seguridad, no solo para el clero, sino para los 132 millones de mexicanos que viven la misma violencia.

