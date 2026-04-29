¡Paletas de hielo para todos! Así se refrescan los animales en los zoológicos de la CDMX por el intenso calor

Mientras los capitalinos piden esquina y una bebida fría para enfrentar la ola de calor de este 2026, en los Centros de Conservación de la Vida Silvestre de la Ciudad de México cambian el menú de los animales para que no la pasen tan mal con las altas temperaturas.

Para enfrentar el "bochorno" de estos meses, los veterinarios y cuidadores han implementado una estrategia refrescante: paletas de hielo gigantes.

En esta temporada de calor, los habitantes de los Centros de Conservación de la Vida Silvestre de la Ciudad de México también se refrescan… ¡con hielos y paletas!



Preparadas especialmente para ellos, son parte de su alimentación y una forma deliciosa de mantenerse hidratados. pic.twitter.com/NbDYGaQ4Au — Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) April 28, 2026

Dan paletas de hielo a animales del zoológico por ola de calor

La Sedema compartió imágenes en sus redes sociales, donde se ve a los animales disfrutando de estas piezas de hielo. Pero no creas que son de sabores comunes; cada paleta está hecha según lo que el animal puede comer.

Entre el material compartido hay jirafas, chimpancés, monos patas y hasta un lince rojo, todos saboreando sus paletas de hielo.

¿Qué les pasa a los animales con tanto calor?

De acuerdo con información oficial de la Sedema y veterinarios especializados, el calor extremo puede ser muy peligroso para la vida silvestre. Los animales pueden sufrir de estrés térmico, que ocurre cuando su cuerpo no puede liberar el calor tan rápido como lo recibe. Esto les provoca jadeo excesivo, debilidad y, en casos graves, daños en sus órganos.

El enriquecimiento ambiental: jugar para refrescarse

Estas paletas de hielo no solo sirven para nutrir. Los expertos lo llaman "enriquecimiento ambiental". Al congelar su comida dentro de grandes bloques, obligan al animal a lamer, morder y jugar con el hielo para obtener su alimento.

Esto los mantiene entretenidos y estimula sus sentidos, evitando que el calor los estrese. Es una forma de asegurar que, a pesar del clima, sigan teniendo una conducta natural y activa.

¿Cómo protejo a mi mascota de los golpes de calor?

La Secretaría de Salud y Protección Civil han emitido recomendaciones claras para quienes tenemos perros o gatos, pues ellos también están en riesgo de sufrir un golpe de calor:



Agua siempre fresca: Cámbiala varias veces al día y, si puedes, ponle un par de cubitos de hielo.

Cámbiala varias veces al día y, si puedes, ponle un par de cubitos de hielo. Cuidado con las patas: Nunca saques a pasear a tu perro cuando el sol está a tope; el pavimento caliente les quema las almohadillas de las patas.

Nunca saques a pasear a tu perro cuando el sol está a tope; el pavimento caliente les quema las almohadillas de las patas. Lugar ventilado: Asegúrate de que tengan un rincón con sombra y buena circulación de aire.

Asegúrate de que tengan un rincón con sombra y buena circulación de aire. Nunca en el auto: Jamás dejes a una mascota dentro de un vehículo estacionado, ni siquiera por cinco minutos.

🐶🐱 ¡Protege a tus animales de compañía del calor!



Toma en cuenta las siguientes recomendaciones:



➡️ El asfalto caliente puede dañar sus almohadillas

➡️ No lo rapes

➡️ Refréscalo con una esponja húmeda

➡️ Cambia el agua de su bebedero constantemente… pic.twitter.com/mGOylWs2b1 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) April 28, 2026

¿Cómo detectar un golpe de calor en mi mascota?

Tanto en el zoológico como en el hogar, la clave es la observación. Si notas que tu mascota está muy inquieta, babea demasiado o sus encías se ven muy rojas, podría estar sufriendo un golpe de calor.