CDMX se hunde hasta 2 cm al mes: mapa de la NASA revela las zonas más críticas

Para nadie es sorpresa que la Ciudad de México (CDMX) fue construida sobre un antiguo lago y que, con el paso de los años, ha registrado hundimientos. Sin embargo, nuevos datos de la NASA revelan que la capital se hunde más rápido de lo que se pensaba.

¿Por qué la CDMX se hunde?

La CDMX fue construida sobre el antiguo lago de Texcoco, un sistema lacustre que cubría una buena superficie del Valle de México, pero conforme se iba habitando, especialmente durante el virreinato, el sistema hidráulico fue reconstruido para evitar inundaciones.

Durante más de un siglo, la extracción de los acuíferos subterráneos, el peso de los edificios y la mancha urbana han provocado que el suelo se compacte, alcanzando un hundimiento de hasta 35 centímetros por año.

De acuerdo con especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), algunas zonas se hunden hasta 15 y 30 centímetros por año. En casos extremos, como el Centro Histórico, se han documentado hasta 40 centímetros anuales.

¿Qué reveló el mapa de la NASA?

El nuevo mapa del satélite NISAR, una misión conjunta entre la NASA y la ISRO de la India, reveló con precisión cómo se hunde el suelo en la CDMX. Esto se debe a que el sistema, lanzado en julio de 2025, permite detectar cambios mínimos en la superficie terrestre.

Con datos recopilados entre octubre de 2025 y enero de 2026, el mapa muestra que algunas zonas de la capital registran hundimientos superiores a 2 centímetros por mes.

En las imágenes, estas áreas aparecen en color azul oscuro, lo que evidencia un colapso constante y acelerado del suelo, entre ellas:



Lago de Chalco

Gustavo A. Madero

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México “Benito Juárez”

Parte de Venustiano Carranza

Xochimilco

The ground beneath Mexico City is slowly sinking, and now, the NISAR satellite can track it from space.



New data shows parts of the city (in blue) that sank more than half an inch (more than 2 cm) per month from Oct. 2025 to Jan. 2026. pic.twitter.com/5uDM1B9Mwx — NASA Earth (@NASAEarth) April 29, 2026

Alcaldías de CDMX con mayor riesgo de hundimiento

El Atlas de Riesgos de la capital identifica varias zonas especialmente vulnerables. Entre las alcaldías con mayor hundimiento se encuentran:



Venustiano Carranza

Cuauhtémoc

Iztapalapa

Tláhuac

Iztacalco

Gustavo A. Madero

Además, en el Estado de México, el municipio de Chalco presenta un riesgo significativo, tal y como lo indica el mapa de la NASA.

Por su parte, geólogos de la UNAM señalan que, de mantenerse esta tendencia, en menos de una década podrían existir zonas inhabitables en la capital, y no solo por el hundimiento, sino también por inundaciones y escasez de agua.

