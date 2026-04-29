La situación atmosférica en la capital del país y su zona metropolitana se ha vuelto crítica debido al avance de la temporada de ozono. Este 29 de abril, la posibilidad de declarar una contingencia ambiental crece paulatinamente, impulsada por las condiciones climáticas que dificultan la dispersión de contaminantes.

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Apenas el pasado fin de semana, la Comisión Ambiental de la Megalópolis se vio obligada a poner en marcha la Fase 1 de Contingencia Ambiental, una medida que se toma cuando las concentraciones de ozono rebasan las 155 partes por billón. Aunque dicha restricción se levantó el domingo vespertino, el panorama actual sugiere que nuevas limitaciones podrían aplicarse en cualquier momento.

⚠️ Se registran niveles extremadamente altos de #RadiaciónUV en la Ciudad de México. Mantente informado y atiende las recomendaciones:



➡️ Usa protector contra la radiación solar UV

➡️ Usa ropa de algodón de manga larga

➡️ Utiliza gafas y gorra o sombrero

➡️ Protege a niños… pic.twitter.com/QCrKIVlMkC — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) April 29, 2026

Las proyecciones oficiales del Sistema de Monitoreo Atmosférico indican que, durante este periodo de sequía y altas temperaturas, la metrópoli podría enfrentar entre 5 y 15 jornadas con niveles de polución que superen los límites permitidos para la salud.

De concretarse estos pronósticos y activarse nuevamente la Fase I, entrarían en vigor restricciones vehiculares más severas mediante el programa Doble Hoy No Circula, con el objetivo de reducir las emisiones ante la falta de viento y la intensa radiación.

Calor extremo y radiación fuera de los límites

El factor determinante en esta crisis ambiental es la ola de calor que azota a la región, generando un ambiente seco y caluroso que favorece la formación de contaminantes.

Se estima que las temperaturas pico oscilen entre los 29 y 32 grados centígrados, una tendencia térmica que se mantendrá vigente hasta este jueves 30 de abril de 2026.

Esta combinación de calor y estancamiento de aire ha provocado que, ya desde las 11:00 horas de hoy, el termómetro marque los 25 grados, agravando el estado de la atmósfera en diversos puntos de la capital.

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Alcaldías con MALA CALIDAD DEL AIRE hoy

En el corte informativo más reciente, se detectó que la calidad del aire es mala en demarcaciones específicas como la Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza e Iztapalapa. Mientras que en el resto de la urbe los niveles se mantienen entre aceptables y buenos, el peligro se extiende a la exposición solar.

El índice de radiación ultravioleta se ha disparado hasta el nivel 11, lo cual es calificado como una intensidad extremadamente elevada que requiere medidas de protección inmediatas para los ciudadanos que se encuentren a la intemperie.

Perspectivas para el cierre de abril sobre la calidad del aire CDMX

A medida que el mes llega a su fin, la vigilancia sobre los niveles de ozono se intensifica. La relación directa entre el clima extremo y la polución mantiene a las autoridades en alerta permanente, pues cualquier incremento adicional en las partes por billón de ozono forzaría el regreso de las restricciones ambientales.

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Por ahora, el monitoreo constante sigue siendo la herramienta principal para informar a la población sobre el estado del aire que se respira en el Estado de México y la Ciudad de México, en un cierre de abril marcado por el calor y la bruma contaminante.

