En Contexto: ¿Nicolás Maduro va al psiquiatra? ¿Cuál es su diagnóstico? ¡Dictador!

En esta edición de En Contexto, con Andreina Andrade, se aborda la situación política de Venezuela en estos momentos en los que Nicolás Maduro, su actual presidente, está tomando medidas consideradas dictatoriales para mantenerse en el poder.

El diálogo presentado es una sátira que simula una consulta psicológica con Maduro. Durante la consulta, se exploran varias características negativas de su liderazgo y personalidad a través de sus respuestas.

Consulta psicológica con Nicolás Maduro

En la consulta con Nicolás Maduro, Andreina Andrade identificó los males del actual presidente de Venezuela y lo diagnosticó.

Estas son las características de su régimen:

Reprimir y generar miedo: Maduro expresa que le gusta reprimir y generar miedo utilizando fuerzas de seguridad y militares para sofocar cualquier forma de disidencia o protesta.

Concentrar el poder: su pasión es concentrar el poder, apropiándose de las instituciones para tomar decisiones unilaterales sin consenso y mantener el control absoluto sobre los tres poderes del Estado.

Medios de comunicación y redes sociales: se muestra molesto con los medios de comunicación y redes sociales porque revelan realidades que no quiere que salgan a la luz.

Manipulación electoral: como pasatiempo, Maduro confiesa manipular elecciones para mostrar una falsa democracia mientras asegura su victoria mediante el fraude electoral.

Miedo a la traición del Ejército: manifiesta temor a la traición del ejército, lo que le causa insomnio y necesidad de medicación.

Desinterés por el pueblo y la educación: afirma que no le importa la situación económica de los venezolanos, disfruta de una vida lujosa, y no le interesa educar a la gente para mantenerlos ignorantes y así asegurarse de que no lo quiten del poder.

Finalmente, Andreina Andrade concluye que el diagnóstico de Maduro es que es un dictador, y el tratamiento propuesto es que deje el poder.