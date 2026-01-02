Precio del dólar HOY 2 de enero: El billete verde inicia el 2026 con el pie derecho

¡Bienvenido 2026! Este viernes 2 de enero, los mercados financieros reactivan sus operaciones con nuevas tendencias. El dólar estadounidense inicia el año con una nota positiva, mostrando una ligera recuperación después de haber caído frente a la mayoría de las divisas durante el año pasado.

Los operadores arrancan el 2026 con cautela, a la espera de un "aluvión" de datos económicos en Estados Unidos la próxima semana (incluyendo nóminas y desempleo), los cuales serán clave para definir el rumbo de las tasas de interés de la Reserva Federal.

Aunque persisten preocupaciones sobre el déficit fiscal y la guerra comercial global, hoy el índice dólar avanza un 0.12%, mientras el euro retrocede ligeramente a 1.1732 dólares.

Precio del dólar hoy viernes 2 de enero de 2026 en Banco Azteca

Para este primer viernes del año, Banco Azteca actualiza sus cotizaciones en ventanilla. Si planeas cambiar divisas para terminar tus vacaciones o enfrentar la cuesta de enero, estos son los precios de referencia:



Dólar Americano: Compra: $16.5 | Venta: $18.7

Euro: Compra: $19.65 | Venta: $22.34

Dólar Canadiense: Compra: $12.1 | Venta: $13.29

Plata Libertad: Compra: $1,340.00| Venta: $1,440.00

Recuerda que puedes realizar tus operaciones en cualquiera de sus sucursales, que mantienen su horario habitual de 9:00 a.m. a 9:00 p.m., los 365 días del año.

Precio del petróleo hoy viernes 2 de enero

El "oro negro" también inicia el 2026 con ganancias leves, intentando sacudirse su mayor caída anual registrada desde 2020. Los precios suben impulsados por la tensión geopolítica: drones ucranianos han apuntado a instalaciones rusas y el bloqueo de EE.UU. sigue presionando a Venezuela.

A pesar de las conversaciones de paz supervisadas por Donald Trump, el conflicto en Europa del Este continúa afectando el suministro.

