Sin registro de la línea telefónica a la CURP: estos servicios podrían dejar de usarse

La cuenta regresiva ya comenzó. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) estableció que las personas deberán vincular su línea telefónica a la CURP, aunque no hacer el registro podría representar que algunos servicios dejen de funcionar en tu celular.

La fecha límite para hacer este trámite está cerca, pero de acuerdo con las autoridades, qienes no realicen el trámite dentro del plazo establecido, podrán verse afectadas en su comunicación.

Usuarios denuncian registro obligatorio de líneas telefónicas con CURP, SIN su CONSENTIMIENTO

¿Qué pasa si no haces el registro de la línea con la CURP?

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones informó que la línea del celular, incluyendo de prepago o pospago, será cancelada y no podrás acceder a servicios que estaban ligados a tu número.

Toma en cuenta que si no registras tu línea, se suspenderá tu servicio, no obtsante, una vez que lo registres, podrás recuperarla.

Esto significa que como usuarios, perderás la posibilidad de utilizar normalmente el número telefónico hasta que lo víncules con la Clave Única de Registro de Población (CURP).

¿Qué servicios podrían verse afectados?

La información oficial de la CRT establece que el registro de la línea telefónica con la CURP es con el objetivo de identificar y suspender las líneas anónimas que son usadas para delitos como fraude, extorsión o secuestro virtual.

Con la suspensión de la línea telefónica, como usuarios podrías perder el acceso a servicios asociados al número, entre ellos:



Realizar llamadas telefónicas Recibir llamadas Enviar mensajes SMS Recibir mensajes SMS Acceder a funciones que requieran la línea activa para la recepción de códifos de verificación o autenticación

Aunque, de acuerdo con el experto en ciberseguridad Iván Díaz,

WhatsApp únicamente requiere la línea telefónica en el proceso de verificacion mediante SMS, pero si la cuenta ya está activada, se podrán seguir enviando mensajes y hacer llamadas pues estas solo requieren internet.

El especialista comentó que las aplicaciones bancarias modernas utilizan sistemas de autenticación mediante huella digital, reconocimiento facial o claves de acceso, por lo que mientras haya conexión Internet, las operaciones podrían realizarse con normalidad.

No obstante, la única posible afectación podría ser en servicios que dependen de códigos enviados por SMS o llamadas telefónicas para validar las transacciones.

Esta afectación se debe a la suspensión del servicio móvil, ya que el número dejará de operar de manera normal dentro de la red del proveedor de la línea telefónica, pero se podrá seguir teniendo acceso a llamadas de emergencia al 911.

¿Te quedarás sin línea el 30 de junio? Experto aclara las dudas más frecuentes sobre el registro de líneas telefónicas

¿Cómo registrar tu línea paso a paso?

El registro está a cargo de las compañías telefónicas y para realizarlo solo necesitas tu credencial de elector vigente.

La CRT habilitó un sistema en su sitio de internet para que los usuarios puedan vincular su número telefónico con su CURP, de la siguiente manera:



Registro en línea

Ingresa al portal oficial del registro de línea de la CRT Selecciona tu compañía telefónica y sigue el proceso

En el sitio de la CRT también se establece que para el registro en línea se puede:



Entra al portal de tu compañía telefónica e ingresa tu número Toma una foto de tucredencial vigente por ambos lados, para verificar el documento Valida tu identidad usando la cámara de tu celular y siguiendo las instrucciones en pantalla



Registro presencial

Acude a un centro de atención de tu compañía telefónica Presenta una identificación oficial vigente El personal te apoyará a realizar el registro en tu equipo celular

Fecha límite para el registro de la línea con la CURP

La fecha límiete para el registro de la línea telefónica con la CURP es el próximo 30 de junio de 2026. Como persona, puedes registrar hasta 10 líneas y para las empresas no hay límite. Recuerda que el registro de tu línea es gratuito.