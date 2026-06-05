Estos son los cambios que tendría la nueva credencial de elector para votar

La credencial para votar ya empezó a tramitarse desde el pasado 1 de junio. El Instituto Nacional Electoral (INE) comenzó la emisión de un nuevo modelo que incorpora medidas de seguridad más avanzadas, mejoras en accesibilidad y algunos cambios relacionados con la identidad de las personas.

De acuerdo con información difundida por la consejera electoral Carla Humphrey, el rediseño busca fortalecer la protección de datos personales, dificultar la falsificación del documento y hacerlo más incluyente para distintos sectores de la población.

¿Qué cambios tendría la nueva credencial para votar?

Entre las principales modificaciones destaca la posibilidad de elegir si en el documento del INE aparece el campo "Sexo" o "Género". En este último caso, las opciones disponibles serían mujer (M), hombre (H) o no binaria (NB).

Además, quienes así lo deseen podrán incorporar información sobre su autoidentificación como persona indígena o afromexicana. Este dato tendrá únicamente fines informativos y no otorgará derechos electorales adicionales.

Otro cambio importante es la actualización de los códigos QR de alta seguridad, que contendrán información reforzada para facilitar la validación de identidad y autenticidad del documento.

El @INEMexico inició la producción del nuevo modelo de la Credencial para Votar. Ahora tu credencial incorpora:



✅ Códigos QR encriptados para mayor seguridad

✅ Reconocimiento de identidad de género autopercibida y la autoidentificación indígena

✅ Innovación tecnológica con… pic.twitter.com/fgx8kilYDj — Carla Humphrey (@C_Humphrey_J) June 2, 2026

¿Por qué el INE busca modificar el documento?

La renovación forma parte del modelo de credencial de elector que estará vigente entre 2026 y 2031. El objetivo es responder a nuevas necesidades de seguridad digital, protección de datos y reconocimiento de la diversidad de la ciudadanía.

Según el INE, la credencial para votar sigue siendo uno de los documentos de identificación más utilizados en México, por lo que actualizar sus mecanismos de verificación resulta clave para prevenir fraudes, suplantaciones de identidad y falsificaciones.

También se busca mejorar la experiencia de personas con discapacidad visual mediante herramientas que faciliten la identificación del documento.

¿Las credenciales actuales seguirán siendo válidas?

Las credenciales emitidas bajo diseños anteriores continuarán siendo válidas hasta la fecha de vencimiento impresa en cada documento. Esto significa que los ciudadanos no tendrán que renovar su identificación de manera inmediata únicamente por el cambio de imagen.

Las nuevas credenciales se entregarán a quienes realicen trámites de inscripción, reposición, corrección o renovación en los módulos del INE.

#BoletínINE 📄 | Inicia #INE producción del nuevo modelo de la Credencial para Votar 🪪



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¿Qué elementos de seguridad incorpora?

El nuevo diseño incorpora varias capas de protección para hacer más difícil la falsificación del documento. Entre ellas destacan:



Microtextos de seguridad.

Impresión tipo arcoíris.

Elementos ópticamente variables sobre la fotografía.

Efectos de realce.

Siglas del INE

Patrones especiales de protección.

Elementos táctiles en relieve.

Nuevos códigos QR de alta seguridad.

Además, se añadió un corte táctil que permitirá identificar la credencial al tacto, mientras que la aplicación utilizada para verificar su autenticidad podrá reproducir en audio el nombre del titular al escanear los códigos QR, una función pensada para personas con discapacidad visual.