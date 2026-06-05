¿Cuánto duran los gobiernos de cada estado en México y cuándo son las próximas elecciones?

En México, los gobernadores tienen una fecha de caducidad exacta. Aunque la ley marca un límite estricto para su permanencia en el poder, los estados cambian de mandatario en fechas distintas debido a las reformas que han intentado unificar las votaciones en todo el país. Saber cuánto dura un gobierno local y cuándo le toca a tu estado ir a las urnas no es solo un asunto de fechas, sino la clave para entender cuándo se abre la competencia real para elegir a quienes tomarán las decisiones que afectan tu día a día.

¿Cuánto duran los gobiernos de cada estado en México?

La regla que define la duración de los mandatos estatales es clara y contundente. De acuerdo con el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los gobernadores de los estados no pueden durar en su encargo más de seis años.

Este periodo es definitivo e improrrogable, y cuenta con un candado democrático estricto: la prohibición absoluta de la reelección. Ningún ciudadano que haya ocupado la titularidad de una gubernatura de forma constitucional, interina, provisional o sustituta puede volver a ocupar el cargo. Aunque los sexenios son la norma general, la historia electoral reciente ha tenido periodos más cortos que funcionaron únicamente como transiciones técnicas para unificar los procesos en grandes bloques de votación.

¿Cuánto tiempo dura el periodo de un gobernador en México?

Estados con elecciones en 2027 (Periodo de gobierno: 6 años)

Estas 15 entidades renovarán su gubernatura en los comicios intermedios de 2027, tras cumplir su sexenio iniciado en 2021:



Baja California

Baja California Sur

Campeche

Chihuahua

Colima

Guerrero

Michoacán

Nayarit

Nuevo León

Querétaro

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tlaxcala

Zacatecas

Michoacán

Estados que tienen elecciones en 2028

Un grupo de seis entidades acudirá a las urnas para concluir con los periodos gubernamentales que arrancaron formalmente en el año 2022:



Aguascalientes

Durango

Hidalgo

Oaxaca

Tamaulipas

Quintana Roo

Estados que tienen elecciones en 2029

Tan solo dos estados tienen sus procesos desfasados del resto:



Coahuila

Estado de México

Estados que tienen elecciones en 2030

El cierre del ciclo actual coincidirá de manera exacta con la próxima renovación de la Presidencia de la República. Serán nueve las entidades federativas que pongan en disputa su jefatura o gubernatura:

