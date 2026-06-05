¿Cuánto duran los gobiernos de cada estado en México y cuándo son las próximas elecciones?
¿Sabes cuándo le toca cambiar de gobernador a tu estado? Te presentamos la lista completa de las 32 entidades federativas, la duración de sus mandatos y las fechas exactas de las próximas elecciones en México.
En México, los gobernadores tienen una fecha de caducidad exacta. Aunque la ley marca un límite estricto para su permanencia en el poder, los estados cambian de mandatario en fechas distintas debido a las reformas que han intentado unificar las votaciones en todo el país. Saber cuánto dura un gobierno local y cuándo le toca a tu estado ir a las urnas no es solo un asunto de fechas, sino la clave para entender cuándo se abre la competencia real para elegir a quienes tomarán las decisiones que afectan tu día a día.
¿Cuánto duran los gobiernos de cada estado en México?
La regla que define la duración de los mandatos estatales es clara y contundente. De acuerdo con el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los gobernadores de los estados no pueden durar en su encargo más de seis años.
Este periodo es definitivo e improrrogable, y cuenta con un candado democrático estricto: la prohibición absoluta de la reelección. Ningún ciudadano que haya ocupado la titularidad de una gubernatura de forma constitucional, interina, provisional o sustituta puede volver a ocupar el cargo. Aunque los sexenios son la norma general, la historia electoral reciente ha tenido periodos más cortos que funcionaron únicamente como transiciones técnicas para unificar los procesos en grandes bloques de votación.
¿Cuánto tiempo dura el periodo de un gobernador en México?
Estados con elecciones en 2027 (Periodo de gobierno: 6 años)
Estas 15 entidades renovarán su gubernatura en los comicios intermedios de 2027, tras cumplir su sexenio iniciado en 2021:
- Baja California
- Baja California Sur
- Campeche
- Chihuahua
- Colima
- Guerrero
- Michoacán
- Nayarit
- Nuevo León
- Querétaro
- Quintana Roo
- San Luis Potosí
- Sinaloa
- Sonora
- Tlaxcala
- Zacatecas
- Michoacán
Estados que tienen elecciones en 2028
Un grupo de seis entidades acudirá a las urnas para concluir con los periodos gubernamentales que arrancaron formalmente en el año 2022:
- Aguascalientes
- Durango
- Hidalgo
- Oaxaca
- Tamaulipas
- Quintana Roo
Estados que tienen elecciones en 2029
Tan solo dos estados tienen sus procesos desfasados del resto:
- Coahuila
- Estado de México
Estados que tienen elecciones en 2030
El cierre del ciclo actual coincidirá de manera exacta con la próxima renovación de la Presidencia de la República. Serán nueve las entidades federativas que pongan en disputa su jefatura o gubernatura:
- Ciudad de México (Jefatura de Gobierno)
- Chiapas
- Guanajuato
- Jalisco
- Morelos
- Puebla
- Tabasco
- Veracruz
- Yucatán