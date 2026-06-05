Todo se define este domingo en las elecciones de Coahuila; PRI, PAN y Morena despliegan su estrategia

Este domingo 7 de junio, Coahuila celebrará una de las jornadas electorales más relevantes del año al convertirse en la única entidad del país que acudirá a las urnas para renovar por completo su Congreso local. En total, la ciudadanía elegirá 25 diputaciones: 16 por el principio de mayoría relativa y nueve por representación proporcional.

La elección ha despertado interés nacional no solo por tratarse del único proceso local en marcha, sino también porque Coahuila continúa siendo el único estado gobernado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), una condición que ha colocado a la entidad bajo la atención de las principales fuerzas políticas del país.

Dirigencias nacionales siguen de cerca la elección en Coahuila

La relevancia del proceso ha motivado la presencia de líderes partidistas nacionales en territorio coahuilense durante los días previos a la votación.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, tiene previsto trasladarse al estado para acompañar el desarrollo de la jornada electoral y dar seguimiento a los resultados. Por su parte, Jorge Romero, presidente nacional del PAN, anunció que instalará un centro de operaciones político desde Coahuila para monitorear el comportamiento de la elección.

Morena tampoco ha dejado pasar la importancia del proceso. Su dirigente nacional, Ariadna Montiel, ya se encuentra en Torreón participando en actividades relacionadas con la organización y seguimiento de la contienda. A la entidad también arribó Óscar Cano, representante de Nuevas Ideas, partido que busca ampliar su presencia política en México.

La concentración de liderazgos nacionales refleja la importancia estratégica que los partidos atribuyen a esta elección, cuyos resultados servirán como referencia rumbo a futuros procesos electorales en el país.

Ley seca entrará en vigor antes de la jornada electoral

Como parte de las medidas para garantizar el orden durante la votación, el gobierno estatal confirmó la aplicación de la ley seca en los 38 municipios de Coahuila.

La restricción comenzará a las 00:00 horas del sábado 6 de junio y permanecerá vigente hasta las 24:00 horas del domingo 7 de junio. Durante ese periodo quedará suspendida la venta de bebidas alcohólicas en establecimientos autorizados para su comercialización.

La medida abarcará municipios como Saltillo, Torreón, Monclova, Piedras Negras, Ramos Arizpe, Ciudad Acuña, Sabinas, San Pedro y Parras, entre otros.

Las autoridades señalaron que la disposición busca contribuir a que la jornada electoral se desarrolle en un ambiente de tranquilidad y sin incidentes relacionados con el consumo de alcohol.