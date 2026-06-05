“La lumbre ya llegó a Palenque”: oposición ve nerviosismo en carta de AMLO ante investigaciones en EU

La reaparición pública del expresidente Andrés Manuel López Obrador, a través de una carta en la que cuestionó la postura del gobierno de Estados Unidos, provocó una inmediata ola de reacciones en el ámbito político nacional.

Mientras legisladores de oposición interpretaron el mensaje como un intento de elevar la confrontación con Washington en un momento delicado para Morena, integrantes del partido oficialista defendieron el derecho del exmandatario a expresar sus opiniones.

La polémica surge en medio de versiones y señalamientos que han colocado bajo los reflectores a diversos actores vinculados al movimiento obradorista, lo que convirtió la carta en un nuevo foco de debate político.

PRI acusa a López Obrador de intentar desviar la atención de investigaciones por narcopolíticos

El coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve, aseguró que la reaparición de López Obrador no es casual y ocurre justo cuando existen señalamientos contra gobernadores emanados de Morena, además de cuestionamientos relacionados con presuntos negocios de personas cercanas al expresidente durante su administración.

El legislador sostuvo que el exmandatario busca presentar una narrativa de defensa de la soberanía nacional cuando, a su juicio, el verdadero interés es proteger a personajes vinculados a su círculo político.

Añorve afirmó que para López Obrador la soberanía no significa defender a México, sino proteger a quienes formaron parte de su proyecto político. En ese contexto, mencionó los casos relacionados con Amílcar Olán, Mario Delgado y el almirante Rafael Ojeda, así como las investigaciones sobre presuntas redes de huachicol fiscal.

El senador priista también aseguró que las pesquisas realizadas por autoridades estadounidenses han generado preocupación dentro del obradorismo y lanzó una frase que llamó la atención en el debate político: "la lumbre ya llegó a Palenque", en referencia al lugar donde reside el expresidente tras concluir su mandato.

Manuel Añorve (@manuelanorve) acusa que la carta de López Obrador reaparece justo cuando se exhiben gobernadores ligados al narco y negocios de sus hijos con la delincuencia organizada.



Señala que #AMLO protege a Amílcar Olán, Mario Delgado y Rafael Ojeda en el huachicol… pic.twitter.com/bOuyfpgntB — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 4, 2026

MC marca distancia de AMLO

Desde una postura distinta, la senadora de Movimiento Ciudadano, Amalia García, consideró que el debate no debe centrarse en confrontaciones políticas ni en diferencias personales.

La legisladora hizo un llamado para que López Obrador respete plenamente el gobierno encabezado por la presidente y recordó que la estabilidad institucional requiere que cada administración ejerza sus funciones sin interferencias de gobiernos anteriores.

"El respeto al sexenio ajeno es la paz", expresó la senadora, quien además subrayó que la prioridad debe ser la cooperación para combatir a la delincuencia organizada y enfrentar los problemas de inseguridad que afectan al país