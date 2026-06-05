¿De qué trató la mañanera de la presidente Sheinbaum de hoy viernes 5 de junio?
Revisa los temas principales, los informes de infraestructura y las respuestas de la presidencia en la mañanera de este viernes. Te contamos cómo cerró la agenda de la semana desde Coatzacoalcos, Veracruz.
¿De qué trató la mañanera de Sheinbaum de hoy viernes 5 de junio de 2026? El encuentro de este fin de semana sirvió para presentar los balances periódicos de las obras de conectividad y dar respuesta a los temas más comentados de la política interna y exterior. En Azteca Noticias te contamos qué se dijo en la sesión desde desde Coatzacoalcos, Veracruz.