¿De qué trató la mañanera de Sheinbaum de hoy viernes 5 de junio de 2026? El encuentro de este fin de semana sirvió para presentar los balances periódicos de las obras de conectividad y dar respuesta a los temas más comentados de la política interna y exterior. En Azteca Noticias te contamos qué se dijo en la sesión desde desde Coatzacoalcos, Veracruz.

¿De qué trató la mañanera de la presidente Sheinbaum de hoy viernes 5 de junio?