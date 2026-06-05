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¿De qué trató la mañanera de la presidente Sheinbaum de hoy viernes 5 de junio?

Revisa los temas principales, los informes de infraestructura y las respuestas de la presidencia en la mañanera de este viernes. Te contamos cómo cerró la agenda de la semana desde Coatzacoalcos, Veracruz.

Mañanera de Sheinbaum 5 de junio.
Mañanera de Sheinbaum 5 de junio: Resumen de los temas más relevantes|Gobierno de México.

Escrito por: América López

¿De qué trató la mañanera de Sheinbaum de hoy viernes 5 de junio de 2026? El encuentro de este fin de semana sirvió para presentar los balances periódicos de las obras de conectividad y dar respuesta a los temas más comentados de la política interna y exterior. En Azteca Noticias te contamos qué se dijo en la sesión desde desde Coatzacoalcos, Veracruz.

¿De qué trató la mañanera de la presidente Sheinbaum de hoy viernes 5 de junio?

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