Lista de vehículos que no pueden circular; así queda el Hoy No Circula hoy 5 de junio

Antes de salir de casa este 5 de junio, es importante que revises las restricciones del programa Hoy No Circula en la Ciudad de México (CDMX) y en el Estado de México (Edomex).

El objetivo del programa es bajar los niveles de contaminación, aplicando las restricciones para determinados vehículos según el color del engomado, la terminación de las placas y el holograma de verificación.

Este viernes 5 de junio, el programa Hoy No Circula estará vigente en todas las alcaldías de la CDMX y en los municipios conurbados del Edomex para bajar las emisiones contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México.

De acuerdo con la CAMe, los vehículos que deberán suspender su circulación son aquellos con engomado azul, terminación de placas 9 y 0, así como los que tengan holograma de verificación 1 y 2.

Hoy No Circula Viernes engomado azul|CAMe

¿Qué vehículos están exentos del programa?

Hay algunos automóviles que sí pueden circular todos los días, incluso cuando aplica el Hoy No Circula., entre ellos estan los vehículos eléctricos, los autos híbridos, los que tengan holograma 0 y 00, las motocicletas, el transporte público y los vehículos de emergencia y servicios médicos, además de algunos autos foráneos que pueden circular dependiendo de su verificación y permisos ambientales.

Así aplica el calendario del Hoy No Circula en la semana

De acuerdo con el programa Hoy No Circula, las restricciones vehiculares en la Ciudad de México y el Estado de México se aplican según el color del engomado y la terminación de la placa.



Los vehículos con engomado amarillo (5 y 6) no circulan los lunes

Rosa (7 y 8), los martes.

Rojo (3 y 4), los miércoles.

Verde (1 y 2), los jueves

Azul (9 y 0), los viernes.

¿Cuál es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

La multa ronda entre 20 y 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), equivalente a más de 3 mil pesos, además de que tu vehículo puede ser llevado al corralón, lo que suma otros cientos de pesos más.

La medida forma parte de una estrategia ambiental para disminuir contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México.