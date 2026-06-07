Por crisis de violencia, PAN denuncia a AMLO ante la Corte Penal Internacional

El Partido Acción Nacional (PAN) anunció que interpuso una denuncia por crímenes de lesa humanidad contra Andrés Manuel López Obrador (AMLO), expresidente de México, ante la Corte Penal Internacional (CPI), debido a su estrategia fallida de "abrazos, no balazos" contra el crimen.

¿Por qué el PAN denunció a AMLO ante la Corte Penal Internacional?

En un video publicado en sus redes sociales, Germán Martínez, diputado del PAN, aseguró que la ola de violencia no se trató de una casualidad, sino de una “decisión política perfectamente sistemática y calculada” antes de llegar y después de dejar el poder.

Por su parte, Jorge Romero, líder nacional del PAN, afirmó que el sexenio de AMLO dejó un saldo fatal de 200 mil homicidios, más de 150 mil desaparecidos, miles de masacres, comunidades desplazadas y regiones enteras del país controladas por los cárteles del crimen organizado.

Desde el Partido Acción Nacional presentamos denuncia ante la Corte Penal Internacional contra Andrés Manuel López Obrador por Crímenes de Lesa Humanidad. #DefendamosMéxico#PatriaFamiliaYLibertad pic.twitter.com/4nKc7j8GCS — Acción Nacional (@AccionNacional) June 7, 2026

Los argumentos del PAN contra la estrategia de seguridad de López Obrador

“Cuando el Estado deja de combatir a los cárteles, estos acumulan dinero, armas, territorio e influencia y, tarde o temprano, ese poder se infiltra en la política”, señaló el PAN en su video.

En referencia a ello, recordaron los casos de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, acusado de narcotráfico por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, y otros mandatarios estatales afiliados a Morena. Destacaron que el gobierno federal dejó de combatir al crimen organizado de forma deliberada.

EL PAN señaló que acudieron ante la CPI porque en México “ya no existen las condiciones para confiar en que estos hechos sean investigados con plena independencia”, debido a que las fiscalías no son autónomas y el “Poder Judicial ha sido capturado por Morena”.

Cifras de violencia: El saldo del sexenio de AMLO frente a sus antecesores

Un estudio elaborado por el Colegio de México ubica al sexenio de Andrés Manuel López Obrador con el mayor número de homicidios en las últimas décadas. En el periodo de 2019 a septiembre de 2024, el número de homicidios fue de 193 mil 377, mientras que en la presidencia de Enrique Peña Nieto fue de 156 mil 387.

En comparación, en el periodo de Felipe Calderón, la cifra de homicidios fue de 122 mil 598 y en el de Vicente Fox Quesada la cifra se ubicó en 59 mil 930.

Además, la cifra de desaparecidos también fue la mayor en los últimos años, colocando al periodo de AMLO con 51 mil 837 casos de personas desaparecidas, casi el doble de los 33 mil desaparecidos con el periodo de EPN, 17 mil 388 con Calderón y los 930 de Vicente Fox.