¿De qué trató la mañanera de Sheinbaum de hoy lunes 8 de junio de 2026? La conferencia de prensa de este lunes abrió la semana con la presentación de los reportes económicos habituales y el balance de las actividades de supervisión del fin de semana. Desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, las autoridades detallaron el comportamiento de los indicadores comerciales en el país. En Azteca Noticias te contamos qué se dijo en la sesión.

¿De qué trató la mañanera hoy 8 de junio?