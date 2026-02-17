¡Despertó el dólar! Mira el precio y tipo de cambio HOY 17 de febrero en México

Este martes 17 de febrero de 2026, el dólar estadounidense mantiene sus ganancias y muestra resiliencia. Tras el feriado del Día de los Presidentes en Estados Unidos, la divisa verde opera con estabilidad mientras los inversionistas aguardan "señales de humo" de la Reserva Federal (FED).

La atención está puesta en el final de esta semana, cuando se revelen las actas de la última reunión y las cifras preliminares del Producto Interno Bruto (PIB) estadounidense, datos clave para definir cuándo recortarán los tipos de interés.

La actividad bursátil global sigue siendo escasa debido a que plazas importantes como China, Hong Kong y Corea del Sur permanecen cerradas por el Año Nuevo Lunar. Sin embargo, monedas como el yen japonés han recortado pérdidas ante la expectativa de nuevos estímulos gubernamentales.

Precio del dólar hoy martes 17 de febrero de 2026 en Banco Azteca

Con la reactivación parcial de los mercados occidentales, Banco Azteca actualiza sus cotizaciones en ventanilla para las operaciones de hoy.



Dólar Americano: Compra: $15.85 | Venta: $17.79

Euro: Compra: $18.95 | Venta: $21.84

Dólar Canadiense: Compra: $11.65 | Venta: $12.84

Plata Libertad: Compra: $1,266.00 | Venta: $1,466.00

Precio del dólar en Tijuana HOY martes 17 de febrero

La frontera recupera su ritmo habitual tras el fin de semana largo en EE.UU. El precio del dólar HOY martes 17 de febrero en Tijuana es el dato que mueve la economía local para quienes cruzan a trabajar o comprar.

Durante la apertura de la jornada, el dólar en casas de cambio se cotiza alrededor de los $17.19 pesos a la venta. Es probable que este precio presente ajustes durante el día conforme Wall Street retome operaciones completas. Comparar precios entre los distintos centros cambiarios de la zona Río o cerca de las garitas sigue siendo la regla de oro para cuidar tus pesos.

¿Cuánto vale un Bitcoin HOY en México?

Mientras los mercados tradicionales operan a medio gas por los festivos en Asia, Bitcoin sigue su propio camino. La criptomoneda líder se mantiene en el foco de los inversionistas que buscan refugio o especulación ante la pausa bancaria.

Bitcoin inició la jornada HOY manteniendo la zona de los 68 mil 158 dólares (aprox. $69,400 USD), lo que en pesos mexicanos se traduce en un valor cercano a 1 millón 172 mil pesos por unidad. La estabilidad de las stablecoins y el flujo de capital hacia el ecosistema cripto siguen dando soporte al precio en este inicio de semana corta.

¿Cuánto vale un Bitcoin HOY en México? Precio en dólares de acuerdo a Google

El petróleo: Maniobras en Irán y conversaciones nucleares

El mercado energético vive una jornada mixta y tensa. Por un lado, el Brent baja en la sesión asiática mientras los inversores evalúan los riesgos de suministro tras las maniobras navales de Irán cerca del estrecho de Ormuz.

Por otro, existe la expectativa de las conversaciones nucleares con Estados Unidos que se celebran hoy, donde el presidente Donald Trump ha confirmado su participación, asegurando que "Teherán quiere llegar a un acuerdo".

