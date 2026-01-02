Precio de la gasolina hoy 2 de enero: Costos en el primer viernes del 2026

¡Bienvenido 2026! Hoy es viernes 2 de enero, y mientras algunos afortunados continúan disfrutando del recalentado o las vacaciones, la realidad económica del nuevo año comienza a sentirse. Con el inicio de enero, entran en vigor los ajustes anuales al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), lo que suele reflejarse en variaciones en el precio de la gasolina.

En este primer fin de semana del año, donde se combina el regreso de vacacionistas con el inicio de la temida "Cuesta de Enero", monitorear cada peso es vital.

Para que planifiques tu primera carga de tanque del año, Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el reporte actualizado con los costos promedio a nivel nacional y en las principales entidades, con base en los datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en México hoy 2 de enero de 2026?

Arrancando el año, los precios promedio muestran los primeros ajustes del 2026:



Gasolina Regular: $23.43 pesos

Gasolina Premium: $25.89 pesos

Diésel: $26.40 pesos

Precio del gas natural vehicular hoy viernes 2 de enero de 2026

Mínimo por litro: $10.99 pesos

Promedio por litro: $12.60 pesos

Máximo por litro: $14.49 pesos

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en CDMX hoy 2 de enero de 2026?

Gasolina Regular: $23.53 pesos

Gasolina Premium: $26.12 pesos

Diésel: $26.18 pesos

¿Cuál es el precio del litro de gasolina en el Edomex hoy 2 de enero de 2026?

Gasolina Regular: $23.59 pesos

Gasolina Premium: $25.34 pesos

Diésel: $25.90 pesos

¿Cuál es el precio del litro de gasolina en Jalisco hoy 2 de enero?

Gasolina Regular: $23.80 pesos

Gasolina Premium: $26.45 pesos

Diésel: $26.48 pesos

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en Nuevo León hoy 2 de enero?

Gasolina Regular: $23.69 pesos

Gasolina Premium: $27.20 pesos

Diésel: $26.14 pesos

¿Dónde cargar gasolina para ahorrar este primer viernes del año?

Para mitigar el impacto de los gastos decembrinos, buscar precios bajos es la prioridad. Este viernes, la frontera sigue siendo la mejor opción: en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el litro de Regular arranca el año cerca de los $22.10 pesos.

Por el contrario, si sigues vacacionando, ten en cuenta que en Los Cabos, Baja California Sur, la gasolina Premium inicia el 2026 rozando los $29.10 pesos por litro.