Precio de la gasolina hoy lunes 16: Costos para la segunda quincena de febrero

¡Iniciamos la semana! Hoy es lunes 16 de febrero de 2026. Después de un fin de semana lleno de actividad, cenas y regalos por el Día del Amor y la Amistad, es probable que las carteras sientan la "resaca financiera" de San Valentín. Para muchos, esta es la semana de estirar el presupuesto antes del cierre de mes, y el gasto en combustible es uno de los más importantes a monitorear.

Para que arranques tus trayectos laborales o escolares con el pie derecho y sin sorpresas en la estación de servicio, Fuerza Informativa Azteca (FIA) te comparte el reporte actualizado con los costos promedio a nivel nacional y en las zonas metropolitanas clave, basado en los datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en México hoy 16 de febrero de 2026?

A mediados de febrero, los precios muestran estabilidad, con variaciones mínimas respecto a la semana anterior:



Gasolina Regular (Magna): Precio promedio por litro de $23.27 pesos .

Precio promedio por litro de . Gasolina Premium: Precio promedio por litro de $26.68 pesos .

Precio promedio por litro de . Diésel: Precio promedio por litro de $26.28 pesos.

Precio del gas natural vehicular hoy lunes 16 de febrero de 2026

Mínimo: $10.99 pesos por litro.

$10.99 pesos por litro. Promedio: $12.60 pesos por litro.

$12.60 pesos por litro. Máximo: $14.49 pesos por litro.

Checa el precio de la gasolina Magna, Premium y Diésel este lunes 16 de febrero|FIA

Precios en las grandes ciudades: CDMX, Edomex, Jalisco y Nuevo León

Si regresas a la rutina de oficina y escuela en las metrópolis, estos son los costos estimados para hoy:



Ciudad de México (CDMX): El promedio para la Regular ronda los $23.42 pesos por litro. La Premium se sitúa en $25.76 pesos , y el Diésel en $26.04 pesos .

El promedio para la ronda los por litro. La se sitúa en , y el en . Estado de México (Edomex): En municipios como Toluca y Tlalnepantla, la Regular cotiza en $23.54 pesos , la Premium en $25.29 pesos y el Diésel alcanza los $25.85 pesos .

En municipios como Toluca y Tlalnepantla, la cotiza en , la en y el alcanza los . Jalisco: En la perla tapatía, los precios se mantienen ligeramente arriba del promedio. La Regular está en $23.66 pesos , la Premium en $26.20 pesos y el Diésel en $26.31 pesos .

En la perla tapatía, los precios se mantienen ligeramente arriba del promedio. La está en , la en y el en . Nuevo León: En Monterrey y zona metropolitana, la Regular se ubica en $23.56 pesos, la Premium sigue alta en $27.13 pesos y el Diésel en $25.97 pesos.

¿Dónde cargar gasolina barato este lunes?

Si tu cartera quedó golpeada por el 14 de febrero, buscar estaciones económicas es vital.

