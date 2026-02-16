Precio de la gasolina hoy lunes 16: Costos para la segunda quincena de febrero
¿Gastaste de más el 14 de febrero? Checa el precio de la gasolina Magna, Premium y Diésel este lunes 16 de febrero y administra tu presupuesto semanal.
¡Iniciamos la semana! Hoy es lunes 16 de febrero de 2026. Después de un fin de semana lleno de actividad, cenas y regalos por el Día del Amor y la Amistad, es probable que las carteras sientan la "resaca financiera" de San Valentín. Para muchos, esta es la semana de estirar el presupuesto antes del cierre de mes, y el gasto en combustible es uno de los más importantes a monitorear.
Para que arranques tus trayectos laborales o escolares con el pie derecho y sin sorpresas en la estación de servicio, Fuerza Informativa Azteca (FIA) te comparte el reporte actualizado con los costos promedio a nivel nacional y en las zonas metropolitanas clave, basado en los datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en México hoy 16 de febrero de 2026?
A mediados de febrero, los precios muestran estabilidad, con variaciones mínimas respecto a la semana anterior:
- Gasolina Regular (Magna): Precio promedio por litro de $23.27 pesos.
- Gasolina Premium: Precio promedio por litro de $26.68 pesos.
- Diésel: Precio promedio por litro de $26.28 pesos.
Precio del gas natural vehicular hoy lunes 16 de febrero de 2026
- Mínimo: $10.99 pesos por litro.
- Promedio: $12.60 pesos por litro.
- Máximo: $14.49 pesos por litro.
Precios en las grandes ciudades: CDMX, Edomex, Jalisco y Nuevo León
Si regresas a la rutina de oficina y escuela en las metrópolis, estos son los costos estimados para hoy:
- Ciudad de México (CDMX): El promedio para la Regular ronda los $23.42 pesos por litro. La Premium se sitúa en $25.76 pesos, y el Diésel en $26.04 pesos.
- Estado de México (Edomex): En municipios como Toluca y Tlalnepantla, la Regular cotiza en $23.54 pesos, la Premium en $25.29 pesos y el Diésel alcanza los $25.85 pesos.
- Jalisco: En la perla tapatía, los precios se mantienen ligeramente arriba del promedio. La Regular está en $23.66 pesos, la Premium en $26.20 pesos y el Diésel en $26.31 pesos.
- Nuevo León: En Monterrey y zona metropolitana, la Regular se ubica en $23.56 pesos, la Premium sigue alta en $27.13 pesos y el Diésel en $25.97 pesos.
¿Dónde cargar gasolina barato este lunes?
Si tu cartera quedó golpeada por el 14 de febrero, buscar estaciones económicas es vital.
- Lo barato: La frontera norte sigue siendo el refugio para el ahorro. En Matamoros, Tamaulipas, puedes encontrar la Regular desde los $22.20 pesos.
- Lo caro: Evita zonas exclusivas si es posible. En áreas de Santa Fe (CDMX) o San Pedro Garza García (NL), la Premium puede superar los $29.30 pesos por litro debido a los costos operativos de las estaciones de servicio en esas zonas.