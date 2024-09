Eclipse Anillo de Fuego: Conoce las horas exactas y los lugares para disfrutar del fenómeno en México

Un eclipse solar anular, más conocido como Eclipse Anillo de Fuego, se podrá disfrutar en diversas partes del mundo incluidas México; un fenómeno que desde luego promete ser un evento memorable no solo para los apasionados de la astronomía, sino para el púbico en general.

¿Quieres saber en dónde, además de las horas exactas para apreciar este espectacular Eclipse Anular de Fuego en México?

Eclipse Anillo de Fuego: Horas exactas y los lugares para disfrutar del fenómeno en México | Pexels

¿En dónde se podrá apreciar el próximo eclipse solar anular?

Este Eclipse Anillo de Fuego se podrá disfrutar en diversos países y de hecho solamente en Argentina y en Chile se podrá disfrutar en su totalidad.

Sin embargo, en México también se podrá disfrutar de este fenómeno astronómico, aunque de manera parcial. Descubre las ciudades con mejor visibilidad, además de las horas exactas para no perderte de este peculiar evento.

¿Qué pasa en un eclipse solar anular?

Conforme a la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, más conocida como NASA, un Eclipse solar anular sucede “cuando la Luna pasa entre el Sol y la Tierra, pero en el momento en que esta se encuentra en su punto más alejado de la Tierra o cerca de este punto”.

Como la Luna se encuentra más lejos de la Tierra, se ve más pequeña que el Sol y no lo cubre por completo y como consecuencia de esto, la Luna se ve como un disco oscuro encima de un disco más grande y brillante; por lo que se crea una forma que parece la de un anillo alrededor de la Luna.

Eclipse solar "Anillo de Fuego" desde China



¿Cuándo es el Eclipse Anular de Fuego?

Un Eclipse Anular de Fuego ocurrirá el próximo 2 de octubre de 2024; sucederá justo cuando la Luna se encuentre en su apogeo, el punto más alejado de la Tierra en su órbita, y pase entre la Tierra y el Sol.

Cabe señalar que durante un eclipse, su denominado “anillo de fuego”, siempre es observable desde algunas áreas específicas de la Tierra. Aunque en esta ocasión, Chile y Argentina son los mejores países en donde se podrá ver este fenómeno astronómico. Por fortuna, México se encuentra dentro de la franja de sombra que se creará con este fenómeno por lo que se podrá percibir de manera limitada en algunas ciudades.

Estos son los lugares y las horas exactas para el Eclipse Anillo de Fuego en México

El Eclipse solar anular del próximo 2 de octubre se podrá apreciar en algunas ciudades de México, aquí te detallamos las horas exactas para que no te lo pierdas. Estas son las regiones del país en donde se podrá observar mejor este evento astronómico :

Baja California



Baja California Sur



Colima



Jalisco.

El Eclipse Anillo de Fuego en México se podrá disfrutar en las ciudades de La Paz, Los Cabos, San José del Cabo, además de Manzanillo.

Cabo San Lucas

Inicio: 9:48 am

Punto máximo: 10:11 am

Fin: 10:36 am

San José del Cabo

Inicio: 9:51 am

Punto máximo: 10:11 am

Fin: 10:32 am

La Paz

Inicio: 9:56 am

Punto máximo: 10:10 am

Fin: 10:23 am

Manzanillo

Inicio: 11:17 am

Punto máximo: 11:24 am

Fin: 11:30 am.