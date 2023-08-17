Jet privado se estrella con seis pasajeros y dos miembros de la tripulación, han chocado este jueves contra una moto y un coche en una autopista en Kuala Lumpur, Malasia, cuando intentaba aterrizar en el aeropuerto y ha provocado al menos diez muertos.

La aeronave se estrelló hoy por la tarde en la ciudad de Shah Alam, estado de Selangor, Malasia, según la Autoridad de Aviación Civil de Malasia.

#VIDEO | Se estrella jet privado en una carretera de #Malasia; hay al menos 10 #muertos.



Testigos afirman que al momento que se estrella la aeronave, ésta explota y las llamas alcanzan a un motociclista y a un vehículo.



Se dirigían al #aeropuerto.https://t.co/WWKH3X99yx pic.twitter.com/fLRCJMVYPg — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 17, 2023

El jet privado explotó con el impacto

El portal de noticias Malay Mail dijo que, de acuerdo con testigos, el jet privado explotó con el impacto y los escombros alcanzaron a una moto y un automóvil.

La aeronave, que salió del Aeropuerto Internacional de Langkawi, con destino al Aeropuerto Sultan Abdul Aziz Shah, de Selangor, cerca de la capital, Kuala Lumpur, recibió autorización para aterrizar a las 14:48 hora local, según ha informado el jefe de Policía de Selangor Hussein Omar Khan.

No se produjo ninguna llamada de emergencia

El jet privado perdió el contacto con la torre de control e impactó contra una moto y un coche en la autopista. "No se produjo ninguna llamada de emergencia, el avión había recibido permiso para aterrizar", ha señalado Hussein Omar.

"A las 14:51 horas, la Torre de Control del Tráfico Aéreo de Subang observó humo procedente del lugar del accidente, pero la aeronave no realizó ninguna llamada de socorro, ha señalado en un comunicado.

El jefe de la policía distrital de Shah Alam, Mohamad Iqbal Ibrahim, confirmó la caída del jet y dijo que aparentemente todas las personas a bordo habían muerto, pero que no podía dar más detalles.

"A las 14:51, la Torre de Control de Tráfico Aéreo de Subang observó una humareda originada en el lugar del accidente, pero la aeronave no había hecho ninguna llamada de emergencia. El Centro de Coordinación de Rescate Aeronáutico de Kuala Lumpur se activó para coordinar la misión de búsqueda y salvamento", detalló.

Videos difundieron restos en llamas y varios cuerpos

Los videos del accidente se difundieron rápidamente en las redes sociales, mostrando restos en llamas y varios cuerpos, junto con otras informaciones de medios locales señalando que otras dos personas más murieron en tierra donde se estrelló la avioneta.

El vuelo lo operaba Jet Valet Sdn Bhd, una compañía malasia de jets privados. La empresa ha afirmado que cooperará con las autoridades en la investigación, de acuerdo con los medios locales.

