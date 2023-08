Suicidios en el Metro de la CDMX son cada vez más frecuentes

De forma constante las instalaciones del Metro de la Ciudad de México (CDMX)se han convertido en un testigo infame, de quienes deciden abandonar la vida por la puerta falsos. Los casos de suicidios en el Sistema de Transporte Colectivo se traducen en 234 personas que tras tener un pensamiento, ocupar un instante y tomar una decisión, dieron un salto irreversible al paso del convoy.

Ante este frecuente fenómeno, de intentos suicidas, Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano destaca: "...a veces uno puede observar personas que tienden a ser más aisladas o más depresivas o permanentemente alegres, y eventualmente cualquiera que sea el perfil de esas personas, eventualmente dicen me quiero morir, no quiero vivir más, la vida no sirve para nada, cuando hay esas expresiones son señales de alerta total...”

El suicidio “lo hemos pensado, pero pienso en todo lo que se afecta": pasajera

El arrojarse a las vías del Metro es una idea que no está alejada de la mente de quienes traen consigo una depresión, problemas económicos o rupturas amorosas.

“Yo creo que humanamente si, todos en algún momento lo hemos pensado, no lo hacemos porque tenemos una familia en quien pensar y yo principalmente pienso en todo lo que podemos afectar...”, comentó una usuaria del Metro, sobre si ha tenido un pensamiento suicida.

Policías recorren todos los días los andenes del Metro para detectar a posibles suicidas

Todos los días policías asignados a la vigilancia del Metro recorren los andenes buscando un rostro desencajado, un comportamiento o movimiento inusual, para detectar a un posible suicida, y en su caso activar protocolos de seguridad para su atención, bajo premisas para el pasajero como el “no estás solo” y “tus problemas tienen solución”.

El policía bancario Agustín Hernández Hernández, destaca la importancia de su labor: "...estamos para evitar eso, estamos para evitar aquí, pero nos ganan las personas, porque el andén está muy grande, es muy difícil detectar todas las personas que quieren atentar contra su vida...”

¿Cómo opera el programa “Salvando Vidas”?

María José Martínez, encargada del Programa “Salvando Vidas” que se aplica en las instalaciones del Metro para detectar a potenciales suicidas, relató a Fuerza Informativa Azteca (FIA) la forma en cómo laboran los policías capacitados para atender estos casos.

Ante la detección de un posible suicida, se procede de la siguiente forma, “si es una conducta de llanto se hace un acercamiento progresivo y cauteloso, el punto es salvaguardar a esa persona (…) y en ese momento se pretende confirmar que efectivamente hay un pensamiento o idea suicida...”

Aunque hay usuarios del Metro que a pesar de sus problemas prefieren enfrentarlos y abordar el convoy, para continuar con la vida.