Alrededor de dos toneladas de autopartes y documentos vehiculares fueron encontrados dentro de un domicilio en la Ciudad de México (CDMX), luego de varias denuncias que reportaban la presencia de una persona, posiblemente dedicada al robo de vehículos y motocicletas, en la alcaldía Iztapalapa.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con personal de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), ambas de la CDMX, ejecutaron una orden de cateo en una propiedad ubicada al oriente de la capital.

Localizan armas tras cateo en predio con autopartes en CDMX

Cuando los agentes ingresaron al domicilio también encontraron dos armas de fuego cortas, cartuchos útiles y cargadores. La acción policial se realizó derivado de trabajos de investigación de campo y gabinete, así como de vigilancias fijas y móviles.

Los oficiales ubicaron una propiedad en la calle Zazali, de la colonia Xalpa por lo que, con los datos de prueba obtenidos y que fueron expuestos por un agente del Ministerio Público a un Juez de Control, se obtuvo el mandamiento ministerial para intervenir en el inmueble.

¿De quién era el predio cateado? No hay detenidos tras cateo

En el lugar había dos armas de fuego cortas, un total de 79 cartuchos útiles, cuatro cargadores, una boleta de pago de tenencia, una tarjeta de circulación expedida por el gobierno del Estado de México, dos láminas de identificación vehicular y alrededor de dos toneladas de autopartes.

El inmueble fue sellado y se encuentra bajo resguardo policial, en tanto que lo asegurado quedó a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien continuará con las investigaciones del caso.

Aumenta el robo de autopartes en CDMX; suman 8 mil denuncias en 2024

No obstante, sobre la persona posiblemente dedicada al robo de vehículos y motocicletas que se mencionaba en las denuncias ciudadanas no se compartieron detalles y en el lugar del aseguramiento no se detuvo a alguien que pudiera estar relacionado con los hechos.

