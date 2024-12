VIDEO: Muere hombre por un ataque a machetazos en Cuilápam de Guerrero, Oaxaca

En redes sociales se dio a conocer el video donde se observa el ataque a un hombre, que perdió la vida al ser atacado con diferentes objetos, dejándolo tendido en el piso de la gasolinera Tepeyac, en Oaxaca .

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca, intensificó la búsqueda de los responsables del homicidio de la agresión cometida durante la noche del sábado 28 de diciembre.

Hombre pierde la vida en riña

La Fiscalía de Oaxaca, abrió una carpeta de investigación por el homicidio de un hombre, después de ser atacado por varios sujetos durante la noche del sábado 28 de diciembre, en el municipio de Cuilápam de Guerrero.

💀😱 ‼️PRESUNTOS “CHOLOS” SE AGARRAN A PVT4Z0S Y LE QUITAN LA VIDA A UNA PERSONA‼️ 🥊



Una riña entre presuntos “Cholos”, terminó con la vida de una persona en las inmediaciones de la gasolinera Tepeyac en la carreta que conducir a #Cuilápam de Guerrero, en #Oaxaca. Con diversos… pic.twitter.com/2y6NNtswIq — Qué Poca Madre 🇲🇽 (@QuePocaMadreMex) December 29, 2024

En el vídeo se observan a cinco sujetos golpeando brutalmente a un hombre con diferentes objetos, después de la agresión, los sujetos huyeron del lugar, dejando gravemente herido al hombre, quien tiempo después perdió la vida.

Por medio de la Fiscalía, trabajadores ministeriales hicieron lo posible para dar a conocer la identidad de los agresores del hombre atacado a golpes y a machetazos, además de reconocer las posibles rutas de escape y el paradero de los agresores.

De acuerdo con medios locales, se dice que el hombre que perdió la vida se trataba de un moto taxista, sin embargo, los familiares y las autoridades no han confirmado la identidad de la víctima.

#IMPORTANTE | La Fiscalía de #Oaxaca ya identificó a los presuntos responsables de un homicidio que ocurrió anoche en inmediaciones del municipio de Cuilápam de #Guerrero pic.twitter.com/DpyUi5Ickg — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 29, 2024

Agresiones a machetazos en otros estados

En Jalisco , una menor de 17 años de edad, fue atacada brutalmente a machetazos el pasado 7 de noviembre, Cinthia intentó defenderse, sin embargo, recibió varios machetazos en sus manos.

“Sentí que me agarraron por la espalda, y me dieron un machetazo en la cabeza. Pues tengo otros dos y me dijeron que si gritaba, me iba a ir peor y me llevaron hacia una casa abandonada”, detalló la víctima del violento ataque a machetazos.

El ataque la dejo gravemente herida, dejando en juego sus dedos y la movilidad de sus manos, el padre de la menor pide apoyo para poder llevar a cabo su operación, por otro lado, no se tiene información del agresor.

Otro caso fue el de una ataque a una mujer embarazada en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, quien se dirigía a su trabajo, cuando un sujeto intento quitarle su mochila, ante el acto la mujer se resistió, por lo que el sujeto la ataco con un machetazo en la cabeza, dejándola herida.