¡Le destrozan las manos! Menor es brutalmente atacada con un machete en Jalisco

Cinthia, una menor de edad de apenas 17 años de edad, fue brutalmente atacada con un machete el pasado 7 de noviembre en calles del fraccionamiento Cima del Sol, en Tlajomulco, Jalisco. Al tratar de defenderse, recibió varios machetazos en sus manos , dejando heridas profundas y graves que están comprometiendo varios de sus dedos y la movilidad de sus manos; su padre pide apoyo para llevar a cabo su operación, en tanto que del agresor aún no hay mayores pistas.

¿Cómo ocurrió el brutal ataque contra una menor de edad con un machete?

“Sentí que me agarraron por la espalda, y me dieron un machetazo en la cabeza. Pues tengo otros dos y me dijeron que si gritaba, me iba a ir peor y me llevaron hacia una casa abandonada”, detalló la víctima del violento ataque a machetazos.

Cinthia vive para contarlo y denunciarlo. La agresión ocurrió el pasado 7 de noviembre en la calle Secuoya, del fraccionamiento Cima del Sol, en Tlajomulco.

Al tratar de defenderse, la menor recibió varios machetazos en sus manos, las heridas fueron profundas y graves.

“Reconocí la voz del bato, me empezó a dar machetazos en mis manos, me quería pegar en mi cara, pero yo hice esto, no pude ni defenderme, nomás puse mis manos. Me dio tres en esta y cuatro aquí; como pude, me levanté, si me salí de esa casa y me ayudaron, unos vecinos, le llamaron a la policía y a la Cruz Verde.

“Estaban todas destrozadas mis manos y me quería desmayar, pero una muchacha me estaba hablando que para que no me durmiera”, explicó la joven afectada.

Una milagrosa y costosa operación podría darle una ‘nueva vida’ a sus manos tras brutal ataque con machete

Las secuelas aún no terminan, pues tiene fractura de seis dedos y heridas en los antebrazos, por lo que podría perder la movilidad en ambas manos. Solamente una urgente operación podría salvarle la vida a esta menor de edad, víctima de un ataque.

“Mis manos están destrozadas, yo pensé que me las iban a cortar”, agregó Cinthia.

“Son cuatro placas y tornillos, el costo son de 47 mil 500 pesos, no lo tenemos, es mucho dinero para nosotros que somos de bajo recursos, no tenemos esa cantidad y ocupamos una ayuda. Nos pueden ayudar para atender a mi hija, para que ya la operen, pues los doctores dicen que sí, que si no es demasiado tarde si puede”, explicó el señor Joaquín Jiménez, padre de la menor.

Por este caso, la Fiscalía del Estado de Jalisco abrió la carpeta de investigación con el número 79965/2024, además de otorgar medidas de protección para Cinthia y su familia. Del agresor aún no hay pistas ni mayor información