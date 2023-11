¿En qué ciudades hay citas disponibles para tramitar la visa americana?

Si planeas tramitar tu visa americana deberás conocer en qué ciudades puedes tramitarla más rápido, ya que en casi todo el país están agotadas las citas para lo que resta del año y todo el 2024, aquí te decimos qué ciudades tienen citas más rápido.

En algunas ciudades de México el trámite de la visa de turista B1 B2 es más rápido que en otras e incluso las citas son más cercanas y los días de espera son menos, a continuación te decimos en dónde puedes encontrar citas más próximas.

¿Cuál es el tiempo de espera para tramitar citas para la visa en diferentes ciudades?

En las siguientes ciudades es más rápido tramitar la visa americana, no obstante en ninguna hay fechas disponibles para 2023 y 2024.





La espera en el consulado de Nuevo Laredo es de 644 días

La espera en el consulado de Matamoros es de 645 días

La espera en el consulado de Hermosillo es de 717 días

La espera en el consulado de Nogales es de 742 días





La espera en el consulado de Monterrey es de 765 días

Las ciudades donde tiempo se tardan en tramitar la visa son las siguientes

La espera en el consulado de Mérida es de 756 días

La espera en el consulado de Tijuana es de 792 días

La espera en el consulado de Guadalajara es de 801 días

La espera en el consulado de Ciudad Juárez es de 816 días

La espera en el consulado de Ciudad de México es de 847 días

Aquípuedes consultar el tiempo de espera para una cita en cualquier otra parte del país.

¿Por qué te pueden negar la visa americana?

Si deseas tramitar la visa americana, es necesario que conozcas algunos motivos por los cuales te la pueden rechazar y así la espera de más de un año no sea en vano. No obstante, las recomendaciones están dirigidas a los no migrantes.

Existen dos motivos específicos por los cuales la visa te podría ser negada de manera inmediata: la primera es por haber violado la ley respecto al uso de sustancias controladas; la segunda es haber cometido un delito relacionado con la depravación.

Sin embargo, existen otros motivos como el que te falten documentos a la hora de la cita, en ese caso tu trámite se pondrá en pausa y podrás terminarlo en un periodo de 12 meses.

Si la embajada determina que eres un potencial migrante y que puedes tener planes de no salir de Estados Unidos, también es motivo para que se te niegue la visa.

La falsificación de documentos es un motivo suficiente para que te nieguen la visa americana. También deberás comprobar los motivos de tu viaje y tu capacidad de costeo.