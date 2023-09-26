Detonan bomba aérea de la Segunda Guerra Mundial en Singapur

Expertos hicieron estallar una bomba de la Segunda Guerra Mundial. El dispositivo pesaba 100 kilos y fue hallado en una construcción en Singapur, por lo que llamaron a las autoridades para que se hicieran cargo de la situación.

La policía se encargó de evacuar a más de cuatro mil personas que vivían cerca de la zona para alejarlos del riesgo durante la desactivación del artefacto.

En redes sociales circularon las imágenes del momento en que explotó la bomba de la Segunda Guerra Mundial, la cual provocó un fuerte estruendo.

Los expertos decidieron detonarla en el mismo lugar del hallazgo debido a que trasladarla a otro lado era peligroso, pues podía explotar en el camino.

Se cree que es uno de los explosivos de guerra más grandes descubiertos en la ciudad del sudeste asiático.

Después de la detonación, las autoridades indicaron que los edificios y las carreteras eran estructuralmente seguros, por lo que se les permitió a los residentes regresar a sus casas. No obstante, no hicieron ninguna referencia al origen de la bomba.

Bombas de las Segunda Guerra Mundial encontrada en Singapur

Esta no es la primera vez que encuentran una bomba de la Segunda Guerra Mundial en Singapur, en 2016 fue desactivado otro artefacto similar, de 100 kilos, que fue detonado con éxito.

Durante la Segunda Guerra Mundial, Singapur estuvo ocupada por los japoneses de 1942 a 1945.