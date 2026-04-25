¿Qué está pasando en Pantitlán? Línea 1 con afectaciones y ALTA afluencia
Afectaciones en el avance de trenes así como estaciones del Metro CDMX cerradas HOY que afectan los traslados; Azteca Noticias te mantiene actualizado EN VIVO.
Estos son los cierres de estaciones que afecatrán tus traslados hoy, así como el avance de las 12 Líneas del Metro CDMX para este sábado 25 de abril 2026. Azteca noticias monitorea para ti EN VIVO.
¿Qué está pasando en Pantitlán? Línea 1 con afectaciones y ALTA afluencia
Afluencia ALTA en esta Línea del Metro CDMX (toma precauciones)
Usuarios reportan aglomeración y largas esperas para abrodar en la línea 1 del metro CDMX. Si esta es tu ruta, toma tus precauciones.
Linea 1 pantitlan que pasa? pic.twitter.com/UEa3CFHfN0— Leticia Hernandez (@Leticia48588007) April 25, 2026