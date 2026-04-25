Horror en la GAM: Joven mata a su madre y a su hermanito, un bebé de 6 meses

¡Mata a su madre !Un hecho de violencia extrema conmocionó a vecinos de la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), en la Ciudad de México, luego de que un joven de 27 años fue señalado como responsable de matar a su madre, una mujer de 52 años, y a su hermano, un bebé de apenas seis meses de edad.

De acuerdo con los primeros reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el parricidio ocurrió al interior de un domicilio ubicado en la calle Martín Carrera, casi esquina con Vicente Guerrero. Respeto de este ataque, las autoridades informaron que el sujeto agredió a ambas víctimas con un objeto punzocortante dentro de la casa.

Tras el reporte, elementos de la SSC acudieron al lugar y solicitaron apoyo de paramédicos; sin embargo, al llegar, los servicios de emergencia confirmaron que tanto la mujer como el menor ya no contaban con signos vitales. La escena fue acordonada por policías capitalinos mientras se iniciaban las diligencias correspondientes.

Zona resguardada y bajo investigación por parricidio en la GAM

El presunto responsable fue trasladado a un hospital, ya que, según los reportes, intentó atentar contra su propia vida y también habría lesionado a otra mujer,, una de sus hermanas cuando esta intentaba defender a su madre y al menor. Su estado de salud y situación jurídica serán determinados por las autoridades una vez que reciba atención médica.

En el lugar permaneció una patrulla de la policía capitalina para resguardar la escena del crimen, mientras peritos realizan las investigaciones que permitan esclarecer los hechos, además de confirmar el móvil de la agresión.

Otro incidente: choque y persecución en Azcapotzalco

En otro punto de la ciudad, se registró un choque entre dos vehículos particulares en el cruce de avenida Vallejo y Cuitláhuac, en la alcaldía Azcapotzalco. Después del accidente, dos jóvenes que viajaban en uno de los autos intentaron darse a la fuga, pero fueron alcanzados por transeúntes, quienes solicitaron apoyo policial.

Elementos de seguridad lograron asegurar a los implicados, después de una persecución, quienes quedaron bajo resguardo para responder por los daños ocasionados. La violencia registrada en distintos puntos de la Ciudad de México durante la madrugada deja múltiples interrogantes: ¿qué está fallando en la prevención de estos hechos y cómo evitar que tragedias como esta se repitan?