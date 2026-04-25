Marchas en CDMX: ¿Dónde y a qué hora? Guía completa EN VIVO | 14 concentraciones HOY

La Ciudad de México enfrenta este sábado 25 de abril de 2026 una jornada con marchas, concentraciones y movilizaciones que podrían generar afectaciones viales importantes en distintas alcaldías.

En Azteca Noticias te recomendamos anticipar traslados, evitar zonas conflictivas y tomar rutas alternas para no quedar atrapado en el tráfico.