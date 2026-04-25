Marchas en CDMX: ¿Dónde y a qué hora? Guía completa EN VIVO | 14 concentraciones HOY
En este minuto a minuto EN VIVO, te compartimos la información más actualizada sobre marchas hoy en CDMX, horarios, puntos de reunión y vialidades afectadas.
La Ciudad de México enfrenta este sábado 25 de abril de 2026 una jornada con marchas, concentraciones y movilizaciones que podrían generar afectaciones viales importantes en distintas alcaldías.
En Azteca Noticias te recomendamos anticipar traslados, evitar zonas conflictivas y tomar rutas alternas para no quedar atrapado en el tráfico.
Marchas en CDMX: ¿Dónde y a qué hora? Guía EN VIVO | 14 concentraciones HOY
¡Toma precacuciones! Concentración de manifestantes en la Avenida Manuel Cañas
El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informa sobre una concentración de manifestantes en la Avenida Manuel Cañas en la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl de la alcaldía Iztapalapa. Está progrmada para las 9 de la mañana.
#PrecauciónVial | Concentración de manifestantes a las 09:00 horas en Manuel Cañas núm. 1864, col. Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, alcaldía Iztapalapa.— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 25, 2026
¿Qué marchas y manifestaciones hay hoy en CDMX?
De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y el C5 Ciudad de México, para este sábado 25 de abril de 2026 se tienen previstas:
2 marchas
14 concentraciones
26 eventos de esparcimiento
Las movilizaciones se desarrollan en distintos puntos de la capital, principalmente en zonas céntricas y vialidades primarias, lo que podría provocar cierres, desvíos y tráfico intenso.
#CiudadSegura |📱Consulta la agenda de movilizaciones programadas para este viernes 25 de abril en la #CiudadDeMéxico.👮♀️📒— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 25, 2026
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