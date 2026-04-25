Gobierno federal desconocía presencia operativa de personal de la CIA en Chihuahua donde murieron 2 agentes de EU

Luego del trágico incidente registrado en el estado de Chihuahua el pasado 19 de abril, las autoridades federales han detectado inconsistencias críticas sobre la estancia de los ciudadanos estadounidenses involucrados.

Irregularidades en el estatus de los agentes extranjero

El Gabinete de Seguridad puntualizó que, tras revisar los expedientes migratorios, se confirmó que ninguno de los dos fallecidos de origen extranjero poseía las facultades legales ni la acreditación formal requerida para ejecutar labores de campo u operaciones tácticas dentro de la República Mexicana.

Los registros detallan condiciones migratorias distintas para cada uno de los individuos. Mientras que uno de ellos ingresó a la nación bajo la categoría de visitante, condición que prohíbe estrictamente desempeñar tareas que generen remuneración económica, el segundo sujeto portaba un pasaporte de carácter diplomático.

No obstante, ninguna de estas calidades jurídicas les otorgaba el permiso necesario para involucrarse en maniobras operativas, lo que sitúa su participación al margen de los protocolos institucionales establecidos entre ambas naciones.

Desconocimiento oficial del despliegue operativo estadounidense en México

Una de las revelaciones más significativas por parte de la administración federal es la nula comunicación previa sobre estas actividades. El Gabinete de Seguridad, en conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores, manifestó de forma contundente que no tenían noticia alguna de que personal externo estuviera actuando o tuviera planes de intervenir físicamente en algún despliegue dentro del territorio chihuahuense.

Esta omisión de información implica que el operativo se llevó a cabo sin el consentimiento ni la supervisión de las instancias mexicanas correspondientes.

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Ante esta situación, se han iniciado procesos de verificación exhaustivos. Estas revisiones se realizan de manera conjunta con los órganos locales de justicia y en comunicación con la representación diplomática de los Estados Unidos en México.

El objetivo primordial es esclarecer bajo qué circunstancias estos elementos se encontraban en la zona del accidente y por qué se ignoraron los canales oficiales de coordinación que rigen la relación bilateral en materia de combate a la inseguridad.

Marco legal y soberanía nacional

El Estado mexicano ha sido enfático en recordar que el ordenamiento jurídico vigente es restrictivo y preciso sobre este tema. La normativa nacional impide de forma absoluta que agentes de otros países tomen parte activa en operativos realizados en suelo propio.

La base de la ayuda internacional se sustenta exclusivamente en el flujo de datos, el apoyo técnico y la vinculación entre instituciones, siempre bajo una premisa de reciprocidad y sin que exista una relación de dependencia o mando por parte de agencias externas.

🇺🇸🇲🇽 White House Press Secretary Karoline Leavitt:

I think President Trump would agree that some sympathy from Claudia Sheinbaum would be well worth it for the two American lives lost considering what the U.S. is doing under this president to stop drug trafficking through Mexico. pic.twitter.com/aQnThm5aGg — RusWar (@ruswar) April 23, 2026

Finalmente, las autoridades expresaron su aflicción por el fallecimiento de las cuatro personas involucradas en el percance, entre las que se cuentan 2 oficiales estatales y los dos ciudadanos estadounidenses.

El gobierno manifestó su respaldo y cercanía con los deudos de los fallecidos, asegurando que el acompañamiento institucional se mantendrá vigente mientras se deslindan las responsabilidades derivadas de este suceso que contraviene la soberanía y las leyes de cooperación vigentes.

