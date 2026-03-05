Bloqueos en carreteras EN VIVO hoy: ¿Qué pasa en las autopistas de México este jueves 5 de marzo?
¡Anticipa tu viaje! Sigue nuestro minuto a minuto con los reportes oficiales de CAPUFE y Guardia Nacional sobre cierres, tráfico pesado y accidentes en las autopistas del país este jueves.
Se acerca el fin de semana y la carga vehicular en las principales vías que conectan al país comienza a intensificarse. Este jueves 5 de marzo, te mantenemos informado en tiempo real sobre las condiciones de las carreteras y autopistas de México para que planifiques tu ruta y viajes seguro.
A través de este Live Blog, alimentado con información de los canales oficiales de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y la Guardia Nacional Carreteras, encontrarás las actualizaciones al minuto sobre bloqueos, accidentes, condiciones climáticas o carga vehicular en las plazas de cobro más importantes.
EN VIVO Bloqueos carreteras hoy jueves 5 de marzo: ¿Qué pasa en las autopistas de México?
Cierre parcial en autopista La Tinaja-Isla
La autopista La Tinaja - Isla, km 37, dirección La Tinaja registra cierres intermitentes por atención de accidente (maniobras para retiro de unidad siniestrada). En la zona se registra carga vehicular.