Bloqueos en carreteras EN VIVO hoy: ¿Qué pasa en las autopistas de México este jueves 5 de marzo?

¡Anticipa tu viaje! Sigue nuestro minuto a minuto con los reportes oficiales de CAPUFE y Guardia Nacional sobre cierres, tráfico pesado y accidentes en las autopistas del país este jueves.

X: @GN_Carreteras

Escrito por: América López,Viridiana Castillo

Se acerca el fin de semana y la carga vehicular en las principales vías que conectan al país comienza a intensificarse. Este jueves 5 de marzo, te mantenemos informado en tiempo real sobre las condiciones de las carreteras y autopistas de México para que planifiques tu ruta y viajes seguro.

A través de este Live Blog, alimentado con información de los canales oficiales de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y la Guardia Nacional Carreteras, encontrarás las actualizaciones al minuto sobre bloqueos, accidentes, condiciones climáticas o carga vehicular en las plazas de cobro más importantes.

Cierre parcial en autopista La Tinaja-Isla

La autopista La Tinaja - Isla, km 37, dirección La Tinaja registra cierres intermitentes por atención de accidente (maniobras para retiro de unidad siniestrada). En la zona se registra carga vehicular.

