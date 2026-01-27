EN VIVO: ¿Hay bloqueos en carreteras hoy? Cierres, tráfico y accidentes en autopistas de México este 27 de enero
Consulta EN VIVO si hay bloqueos de manifestantes, cierres viales, tráfico o accidentes en carreteras y autopistas de México HOY martes 27 de enero.
Si este martes 27 de enero planeas viajar por carreteras o transitar por alguna autopista del país, es importante revisar si hay bloqueos, cierres, accidentes o tráfico antes de salir. Las condiciones pueden cambiar a lo largo del día por accidentes, obras, manifestaciones o carga vehicular.
Durante la jornada, las principales autopistas de México operan en general con circulación normal, aunque se reportan tramos con tránsito lento en accesos a ciudades, casetas y zonas metropolitanas. Autoridades recomiendan extremar precauciones, especialmente durante las horas pico.
En caso de bloqueos carreteros, estos suelen generarse por manifestaciones o incidentes viales. Cuando ocurren, se implementan cierres parciales o totales que pueden provocar retrasos importantes. Por ello, se sugiere consultar rutas alternas y considerar mayor tiempo de traslado.
Los accidentes siguen siendo una de las principales causas de tráfico en autopistas. Si conduces HOY, mantén distancia, respeta los límites de velocidad y sigue las indicaciones de las autoridades viales.
EN VIVO: ¿Hay bloqueos en carreteras hoy? Cierres, tráfico y accidentes en autopistas de México este 27 de enero
Cierre por choque en carretera San Hipólito–Xalapa
En Veracruz, se reportan afectaciones al tránsito en la carretera San Hipólito–Xalapa, dentro del tramo Zacatepec–Xalapa, por un accidente vial. La situación ocurre cerca del kilómetro 126+500, con avance hacia Las Vigas, donde solo algunos carriles están habilitados.
Se sugiere conducir con paciencia, anticipar posibles retrasos y acatar las señales y recomendaciones del personal vial.
#TomePrecauciones en #Veracruz continua cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 126+500 de la carretera San Hipólito-Xalapa, del tramo Zacatepec-Xalapa, con dirección Las Vigas. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/9hjvJfUXes— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) January 27, 2026
Bloqueo en carretera Actopan–Ixmiquilpan
En Hidalgo, la circulación está totalmente cerrada en ambos sentidos sobre la carretera Actopan–Ixmiquilpan debido a la presencia de personas en la vía.
El punto afectado se localiza cerca del kilómetro 57+700. Para apoyar a los automovilistas, las autoridades están orientando el tránsito hacia una ruta alterna, utilizando la carretera libre Ixmiquilpan–Actopan.
Planea tu recorrido con tiempo, mantén la calma y sigue las indicaciones del personal vial para viajar con mayor seguridad.
En #Hidalgo se registra cierre total en ambos sentidos de circulación por presencia de personas, cerca del km 057+700 de la carretera Actopan-Ixmiquilpan, se brinda orientación a la ciudadanía para continuar por la #RutaAlterna en la Carretera libre Ixmiquilpan-Actopan. pic.twitter.com/Nkzgwor4rA— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) January 27, 2026
Alerta vial por accidente en carretera Puebla–Córdoba
La Guardia Nacional Carreteras informa que en Puebla hay un cierre parcial en la carretera Puebla–Córdoba, debido a un accidente vial.
El tramo afectado se encuentra cerca del kilómetro 135+100, a la altura del municipio de Amozoc, en dirección a Puebla.
Se recomienda manejar con precaución, reducir la velocidad y seguir las indicaciones viales para evitar riesgos y retrasos. Mantente atento al camino y considera posibles demoras en tu traslado.
Mantente informado sobre los bloqueos y accidentes en carreteras de México
EN VIVO: ¿Hay bloqueos en carreteras HOY 27 de enero? Consulta cierres, tráfico y accidentes antes de salir.