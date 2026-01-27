EN VIVO: ¿Hay bloqueos en carreteras hoy? Cierres, tráfico y accidentes en autopistas de México este 27 de enero

Si este martes 27 de enero planeas viajar por carreteras o transitar por alguna autopista del país, es importante revisar si hay bloqueos, cierres, accidentes o tráfico antes de salir. Las condiciones pueden cambiar a lo largo del día por accidentes, obras, manifestaciones o carga vehicular.

Durante la jornada, las principales autopistas de México operan en general con circulación normal, aunque se reportan tramos con tránsito lento en accesos a ciudades, casetas y zonas metropolitanas. Autoridades recomiendan extremar precauciones, especialmente durante las horas pico.

En caso de bloqueos carreteros, estos suelen generarse por manifestaciones o incidentes viales. Cuando ocurren, se implementan cierres parciales o totales que pueden provocar retrasos importantes. Por ello, se sugiere consultar rutas alternas y considerar mayor tiempo de traslado.

Los accidentes siguen siendo una de las principales causas de tráfico en autopistas. Si conduces HOY, mantén distancia, respeta los límites de velocidad y sigue las indicaciones de las autoridades viales.