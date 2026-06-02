En un caso interesante, como de las cosas que muchas veces pasan en México, sale la luz, el caso de Lucas, un husky que pertenecía a una pareja en Tabasco, misma que compartía la responsabilidad de la mascota, pero ambos personajes terminaron su relación y ahora el can podrá recibir una pensión alimenticia, pese a la separación de sus padres.

Así como lo leíste, un juez en Tabasco ordenó pagar una "pensión alimenticia" para el lomito de tan solo lo tres años de edad. Sucedió en un juzgado de Los familiar.

¿Un perro con derecho a manutención? El inesperado acuerdo que firmó una pareja al separarse

Se dio a conocer que la mujer dueña de Lucas incluyó en la demanda familiar, el mantener al perro, pues era uno de los compromisos que tenían como pareja, el repartir equitativamente los gastos.

¿Qué es una familia multiespecie? El nuevo criterio legal que salvó el futuro de este Husky

La resolución fue favorable para la mujer, luego de un nuevo enfoque jurídico donde se reconoce a los animales de compañía como integrantes de las familias multiespecie.

Aunque la inclusión en la demanda fue criticada por algunas personas, esta procedió favorablemente para el bien de la mascota y a petición de la mujer.

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El caso duró un año en litigio, hasta que el juez determinó que la expareja de la mujer también tenía responsabilidades económicas, con la mascota, puesto que en algún momento estuvo de acuerdo en que fuera parte de la familia, entonces ambos compartirán los gastos de alimentación y atención veterinaria para el husky esto como la resolución mediante un convenio entre ambas partes.

Derechos de las mascotas en México

Todas las especies animales poseen la misma dignidad desde su nacimiento y el derecho fundamental a subsistir.

Respeto a la vejez de las mascotas: Los seres vivos adoptados como animales de compañía tienen el derecho a que se garantice su ciclo vital completo, alcanzando la edad natural que le corresponda a su especie.

Garantía y protección legal: El marco jurídico debe salvaguardar y proteger los derechos de los animales con la misma rigidez y formalidad con la que se defienden las leyes humanas.