¿Hay un francotirador en Puebla? Esto se sabe de los misteriosos ataques en vía Atlixcáyotl

Fue hace unos meses que automovilistas y gente que pasa por la vía Atlixcáyotl, en el estado de Puebla, denunciaron ataques armados por parte de un posible francotirador.

Los ataques han dejado personas heridas y ventanas de coche rotas. ¿Qué se sabe sobre este agresor y el modo en que opera?

🔦 #URGENTE ‼️ En la Torre Adamant II (a un costado de la Vía Atlixcáyotl #Puebla) es donde aparece el láser verde que apunta al casco del motociclista 🏍️🪖.



🎥 Gracias al video compartido en TikTok por el usuario @sx.angel17 (Ángel Solís), se puede observar —en cuestión de unos… https://t.co/HMVm9dTMse pic.twitter.com/phzBcnWdFZ — Arturo Luna Silva (@ALunaSilva) June 1, 2026

Apuntan con rayo láser a transeúntes de vía Atlixcáyotl

Este lunes comenzó a circular un video grabado por un motociclista que pasaba por la zona ubicada frente al club deportivo de la vía rápida. En el mismo se puede observar cómo un rayo láser apunta directamente hacia el conductor.

Por la distancia y el ángulo en que se ve la luz, usuarios señalaron que el posible origen del destello viene de los pisos de la Torre Adamant II, un edificio residencial de la zona.

Ataques de posible francotirador en la zona

El ataque más reciente ocurrió el viernes 29 de mayo por la noche. Dos jóvenes que viajaban en su coche por la avenida sufrieron un impacto de bala que atrvesó por completo la ventana del lado del copiloto.

Afortunadamente, el proectil solo destruyó el cristal y ambos pasajeros resultaron ilesos físicamente. Este hecho provocó que la Fiscalía General del Estado confirmara el día lunes 1 de junio la apertura de una carpeta de investigación por la denuncia formal de una de las afectadas.

Niño herido por ataques en Atlixcáyotl

Los ataques habrían comenzado a inicios de este 2026.

El primer caso grave ocurrió el 12 de enero de 2026, cuando un disparo alcanzó a un niño, causándole una herida en la mandíbula.

Unas semanas después, el 9 de febrero, las balas impactaron contra un autobús lleno de pasajeros.

La violencia siguió el 16 de abril, fecha en la que un repartidor que pasaba por el lugar fue alcanzado por una bala que le provocó una fractura en la tibia.

🚨 #ATENCIÓN 🚨 Suman 8 (a la fecha) los ataques del tirador solitario de la Vía Atlixcáyotl #Puebla, reconoce el titular de la @SSPGobPue, vicealmirante Francisco Sánchez González.



⚠️ Dijo que ninguno de los casos ha sido formalizado mediante una denuncia ante la… https://t.co/l0W7E0k5xw pic.twitter.com/R0o5XJacDL — Arturo Luna Silva (@ALunaSilva) May 31, 2026

Línea de investigación indica que los disparos se hacen desde edificios

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla emitió algunos análisis preliminares sobre el caso, donde indicaban que, por el ángulo de entrada de las balas en lso autos, los disparos no se hacen a nivel de calle, sino desde ventanas o terrazas que tiene un nivel considerable de altura.

Cuántos casos ha habido en la vía Atlixcáyotl

Hasta el domingo 31 de mayo, la policía contó al menos ocho vehículos dañados en esta zona y por la misma razón.