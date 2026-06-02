Habitantes de La Mora piden apoyo a TV Azteca para visibilizar desplazamiento forzado por violencia

Mientras las cúpulas políticas exhiben un estilo de vida lleno de privilegios, la realidad de la violencia en el norte del país sigue fracturando el entorno de comunidades enteras, obligando a cientos de mexicanos a dejar sus hogares para proteger su vida y la de su familia. Con la consigna urgente de ser vistos y escuchados, cerca de 70 habitantes de la comunidad de La Mora se manifestaron pacíficamente afuera de las instalaciones de TV Azteca Mazatlán, en Sinaloa, para pedir que se visibilice la crisis a la que se enfrentan.

Los inconformes detallaron que las condiciones de inseguridad en su región han provocado el desplazamiento forzado de por lo menos 40 familias. Estas personas se vieron obligadas a abandonar su patrimonio, tierras y pertenencias de forma abrupta para trasladarse y refugiarse en otros puntos del municipio con el único fin de salvaguardar su integridad física y la de sus hijos.

Piden el respaldo de TV Azteca ante el abandono oficial

Ante la falta de respuesta de los canales institucionales, los pobladores decidieron movilizarse y acudir directamente a las puertas del medio de comunicación. Su exigencia central fue hacer un llamado directo al presidente de Grupo Salinas, Ricardo B. Salinas Pliego, y a todo el equipo de TV Azteca para que la televisora voltee a verlos y difunda la noticia a nivel nacional.

Los manifestantes explicaron que recurrir a la pantalla de TV Azteca es su última opción para visibilizar su situación, ya que acusan un abandono sistémico por parte de las autoridades. Sostuvieron de forma contundente que tanto el Gobierno del Estado de Sinaloa como la administración federal los han dejado completamente solos, pues no los toman en cuenta ni muestran la menor voluntad para atender la gravedad del desplazamiento interno forzado en la sierra de Mazatlán.