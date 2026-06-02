¿Asesino serial o crimen organizado? Estos son los cuatro casos ligados al peluche de “cerdito rosa” en Culiacán, Sinaloa

La marca de un "cerdito rosa" en algunas escenas del crimen sucedidas en Culiacán, Sinaloa, han levantado dudas sobre quién está realizando hechos delictivos con este símbolo.

En el municipio sinaloense ya se vincularon cuatro casos a este "cerdito rosa".

¡MISTERI0 del CERDITO ROSA! 🐷 Peluche de cerdito aparece en escen4s del CRIM3N. Así es como se repite el patrón en HOM1C1DI0S 🚨https://t.co/cLfRZJl4tM — TV Azteca Puebla (@aztecapuebla) May 31, 2026

Asesinato de dos adolescentes

El presunto símbolo delincuencial comenzó a detectarse, en Sinaloa, el pasado 15 de mayo de este año en el sector Infonavit Solidaridad, en la capital del estado.

En ese punto, autoridades encontraron el cuerpo sin vida de Carlos René, un joven de 17 años de edad. En menos de 48 horas, el hecho se repitió en la colonia Rubén Jaramillo: sujetos asesinaron a Cristian Emanuel, igualmente de 17 años.

En ambas escenas del crimen, personal de emergencia encontró el "cerdito rosa" junto a los restos.

Los hallazgos en un hotel del Mercadito y en la Miguel Hidalgo

Estos no fueron los únicos casos vinculados al "cerdito rosa": Fue el día 20 de mayo cuando elementos de seguridad confirmaron el asesinato de un tercer joven en una de las habitaciones de un hotel conocido de la zona, llamado Mercadito Rfael Buelna.

Al día siguiente, el 21 de mayo, un cuarto ataque armado sucedió en la colonia Miguel Hidalgo. En este último incidente, un grupo de sicarios interceptó y baleó a un hombre mientras este manejaba un coche color blanco, dejando nuevamente el peluche rosa en la escena.

Qué dijo la Fiscalía de Sinaloa sobre el "cerdito rosa"

A pesar de la notable firma de los cuatro homicidios, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa no ha emitidio un informe o pronunciamiento oficial que indique quién está realizando los asesinatos o a qué grupo se podrían vincular.

Las autoridades judiciales evitan detallar si se trata de un mensaje directo entre facciones del crimen organizado o del comportamiento de un asesino serial, manteniendo reservada la línea de investigación que están siguiendo.

¿Un nuevo grupo criminal o un mensaje oculto? 🐷 El hallazgo de peluches de cerdito rosa en escenas del crimen en Sinaloa y Baja California tiene desconcertadas a las autoridades 😯👇https://t.co/5mUcxb6jCy — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 1, 2026

Cuántas personas mueren a diario en Sinaloa

Las estadísticas de la Fiscalía del Estado indican que durante los primeros cinco meses de este año 2026, Sinaloa ya acumula 512 carpetas de investigación abiertas por homicidio doloso.

Esto significa que la tasa de asesinatos por día supera los tres homicidios.

Los crímenes del "cerdito rosa" se acumularon en el primer mes de gestión de la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla, quien asumió el cargo tras la solicitud de licencia del morenista Rubén Rocha Moya.