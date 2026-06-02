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¿Asesino serial o crimen organizado? Estos son los cuatro casos ligados al peluche de “cerdito rosa” en Culiacán, Sinaloa

La aparición de un “cerdito rosa” en algunas escenas del crimen en el estado de Sinaloa ha desatado preguntas sobre quién podría estar cometiendo estos delitos. Te decimos cuáles son los casos que tienen reación con este símbolo.

“cerdito rosa”
El símbolo ha resonado por su aparición en diversas escenas del crimen. |Especial

Escrito por: Jimena Romero

La marca de un "cerdito rosa" en algunas escenas del crimen sucedidas en Culiacán, Sinaloa, han levantado dudas sobre quién está realizando hechos delictivos con este símbolo.

En el municipio sinaloense ya se vincularon cuatro casos a este "cerdito rosa".

Asesinato de dos adolescentes

El presunto símbolo delincuencial comenzó a detectarse, en Sinaloa, el pasado 15 de mayo de este año en el sector Infonavit Solidaridad, en la capital del estado.

En ese punto, autoridades encontraron el cuerpo sin vida de Carlos René, un joven de 17 años de edad. En menos de 48 horas, el hecho se repitió en la colonia Rubén Jaramillo: sujetos asesinaron a Cristian Emanuel, igualmente de 17 años.

En ambas escenas del crimen, personal de emergencia encontró el "cerdito rosa" junto a los restos.

Los hallazgos en un hotel del Mercadito y en la Miguel Hidalgo

Estos no fueron los únicos casos vinculados al "cerdito rosa": Fue el día 20 de mayo cuando elementos de seguridad confirmaron el asesinato de un tercer joven en una de las habitaciones de un hotel conocido de la zona, llamado Mercadito Rfael Buelna.

Al día siguiente, el 21 de mayo, un cuarto ataque armado sucedió en la colonia Miguel Hidalgo. En este último incidente, un grupo de sicarios interceptó y baleó a un hombre mientras este manejaba un coche color blanco, dejando nuevamente el peluche rosa en la escena.

Qué dijo la Fiscalía de Sinaloa sobre el "cerdito rosa"

A pesar de la notable firma de los cuatro homicidios, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa no ha emitidio un informe o pronunciamiento oficial que indique quién está realizando los asesinatos o a qué grupo se podrían vincular.

Las autoridades judiciales evitan detallar si se trata de un mensaje directo entre facciones del crimen organizado o del comportamiento de un asesino serial, manteniendo reservada la línea de investigación que están siguiendo.

Cuántas personas mueren a diario en Sinaloa

Las estadísticas de la Fiscalía del Estado indican que durante los primeros cinco meses de este año 2026, Sinaloa ya acumula 512 carpetas de investigación abiertas por homicidio doloso.

Esto significa que la tasa de asesinatos por día supera los tres homicidios.

Los crímenes del "cerdito rosa" se acumularon en el primer mes de gestión de la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla, quien asumió el cargo tras la solicitud de licencia del morenista Rubén Rocha Moya.

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