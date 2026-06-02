La Fiscalía General del Estado de Guanajuato activó una Alerta AMBER para localizar a dos menores de edad reportados como desaparecidos en el municipio de Salvatierra en el estado de Guanajuato.

Se trata de Juan José Flores Franco, de tan solo 1 año de edad y de Aquetzahi Mariana Maciel Flores, de cuatro años, menores de edad que fueron vistos por última vez el pasado 28 de abril de 2026; desde entonces se desconoce su paradero.

Activan Alerta AMBER en Guanajuato por dos hermanos desaparecidos, temen por su seguridad

Conforme a la ficha oficial de búsqueda que fue emitida por las autoridades desde el pasado, 1 de julio de 2026, los dos menores podrían encontrarse en una debido su corta edad, por lo que se teme que puedan ser víctimas de algún delito.

Juan José Flores Franko nació el 21 de agosto de 2024 tiene cabello lacio color castaño claro ojos café claro mide aproximadamente 65 cm y pesa alrededor como señal particular, las autoridades indicaron que no presenta características distintivas.

Por su parte, a Quetzalli, Mariana Massiel Flores, nació el 22 de febrero de 2022 tiene cabello lacio, color castaño, claro, ojos, café centímetros y pesa aproximadamente 18 kg tampoco cuenta con señas particulares, reportadas.

La Fiscalía informó que ambos menores fueron vistos por última vez el mismo día en Salvatierra, sin que hasta el momento existe información acerca de su paradero.

Antes de esta situación autoridades se exhortaron a la población a mantenerse alerta y a compartir la información para ampliar las posibilidades de localización asimismo recordar Aarón, que en caso de identificar o encontrar a los menores no se debe intentar intervenir directa izar acciones que puedan poner en riesgo la seguridad de los menores o de otras personas

Lo que debes hacer es comunicarte de inmediato con las utilidades correspondientes a través de los números de emergencia, 911, o al teléfono de denuncia anónima, 800 de denuncia 368-6242.

La alerta Amber es un mecanismo de búsqueda y localización de menores de edad desaparecidos que se activa cuando existe un riesgo inminente para su integridad física

Su difusión inmediata a través de medios de comunicación, redes sociales y Plata por formas digitales, busca acelerar la obtención de información que permite encontrar o localizar a los menores lo antes posible.

Las las autoridades continúan las investigaciones y solicitan apoyo de la ciudadanía para difundir la ficha de búsqueda de Juan José Flores y Aquetahi con la esperanza de lograr su pronta localización.

