“Pacientes bañados en sudor": Denuncian falta de aire acondicionado en IMSS Bienestar de Chiapas bajo calor extremo

Familiares y pacientes del Hospital Gilberto Gómez Maza del IMSS Bienestar denuncian la falta de aire acondicionado en las instalaciones de la clínica, esto en plena ola de calor en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

"Toda el área del hospital ni cuenta con aire acondicionado (...) Hay pacientes bañados en sudor", explica una persona a través de un video publicado en redes sociales.

Semanas sin mantenimiento: Ola de calor en Chiapas agrava la situación en Hospital IMSS Bienestar

Familiares aseguran llevar un par de semanas con la falta de aire acondicionado; sin embargo, la situación se agravó en estos últimos días debido a que las temperaturas son cada vez más fuertes.

Testigos al interior del hospital confirmaron que la empresa contratada por el IMSS Bienestar de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, no ha realizado el mantenimiento necesario a las máquinas de aire acondicionado.

Empelados, familiares y pacientes de la clínica están en espera a que se agilice el trámite y puedan mediar la temperatura del hospital.

Denuncian fallas en el sistema de aire acondicionado del Hospital Gilberto Gómez Maza del IMSS Bienestar, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.



La situación se habría agravado por las altas temperaturas, mientras fuentes internas señalan que sigue pendiente el mantenimiento por parte… pic.twitter.com/dmqamDRFTO — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 2, 2026

Videos exhiben las extremas condiciones dentro del hospital

Un video publicado en redes sociales muestra a un paciente acostado con la bata medio puesta, mientras se echa aire con lo que parece ser un cartón o una carpeta de color café.

En otro video se puede escuchar como una mujer denuncia que la falta de aire acondicionado en el hospital de Chiapas, asegurando que los pacientes están bañados en sudor por las altas temperaturas que azotan el estado. Las imágenes han causado indignación en redes sociales.

Autoridades del IMSS-Bienestar guardan silencio ante la crisis por calor en Chiapas

Hasta el momento, autoridades del Hospital Gilberto Gómez Maza del IMSS Bienestar en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, no han dado una declaración respecto al tema de la falta de aire acondicionado, por lo que se desconoce su postura.

Por otro lado, no se ha revelado el número de pacientes que podrían salir afectados por las latas temperaturas en Chiapas y la falta de aire acondicionado en el hospital.

En Chiapas, las altas temperaturas superan los 25 a 40 grados centígrados.