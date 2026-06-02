La agredió frente a sus hijos y durante su embarazo: Paula denuncia a su exesposo por ataques físicos en Cuernavaca, Morelos

Paula, una mujer de Cuernavaca, Morelos, exhibió a las agresiones físicas y psicológicas que vivió en manos de su exesposo, Jorge Francisco "N".

Fue mediante redes sociales que Paula dijo estar cansada de quedarse callada y difundió las fuertes imágenes donde se puede ver cómo el sujeto la golpea brutalmente y todo frente a sus hijos pequeños.

#Morelos | Una cobarde agresión fue grabada en Cuernavaca, donde un hombre golpeó y amenazó a su exesposa Paula frente a sus cuatro hijos.



La víctima denunció que sufre violencia desde 2020, pero no había procedido por miedo y para proteger a su familia. Esta vez decidió… pic.twitter.com/c1zhEtAgF1 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 2, 2026

Paula publica videos de las agresiones de su exesposo

Con el mensaje de: "Hoy ya no me voy a callar, hoy ya no voy a tener vergüenza", la mujer explicó que ocultó los maltratos desde el año 2020 para proteger a sus cuatro hijos y evitar conflictos aún más grandes con quien fuera su pareja.

Sin embargo, por el miedo y temor que siente por su bienestar y el de sus hijos, decidió denunciar e iniciar con el proceso de justicia en contra de su expareja.

Evidencias contra exesposo de Paula circularon en redes sociales

La denuncia que Paula realizó en redes sociales venía acompañada de todas las evidencias, videos grabados en Cuernavaca, donde se puede ver a Francisco "N" golpeando, amenazando y sometiendo a la víctima.

En uno de los materiales, se ve que Paula va a refugiarse al cuarto donde están sus hijos, espacio donde no le importó al agresor y continuó golpeándola.

Además del material audiovisual, también se publicaron fotografías de las lesiones, capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp y estados de la expareja.

Agresor de Paula asegura que los videos son hechos con I.A

Una vez que comenzó la viralización del caso en redes sociales, el señalado quiso desmentir los videos que publicó Paula.

Según el testimonio de la víctima, Jorge Francisco "N" dijo ante personas cercanas que los videos no eran reales y que se trataban de material fabricado con herramientas de inteligencia artifical para dañar su reputación.

Las fechas de los archivos corresponden a incidentes continuos de 2020 y 2021.

⚡️#AlTiempo | Crece la indignación en el caso de Paula. Colectivos señalan que existen videos donde presuntamente su ex pareja la agrede frente a sus hijos, pero el hombre sigue en libertad.



También cuestionan que se le hayan otorgado resoluciones favorables al agresor. pic.twitter.com/SiPWWyarfl — Morelos al Tiempo Noticias (@morelosaltiempo) June 1, 2026

Cuernavaca acumula denuncias por violencia de género

El caso de Paula se suma a la estadística amplia con la que cuenta el estado de Morelos, una entidad que padece problemas en el sistema de justicia en materia de agresiones hacia las mujeres.

En lo que va del año, las agencias del Ministerio Público locales han recibido alrededor de 2 mil denuncias formales relacionadas con violencia familiar.