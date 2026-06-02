Exhiben a regidor de Tulum, Eleazar Maas Kinil, en jet privado y con prendas de lujo

Una nueva ola de indignación y cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos se desató en Quintana Roo. A través de redes sociales, comenzaron a circular videos que exhiben al morenista Eleazar Maas Kinil, regidor del municipio de Tulum, viajando a bordo de un jet privado y portando prendas de marcas exclusivas, específicamente una playera de la firma de lujo Balenciaga.

Las imágenes se volvieron virales de forma inmediata, provocando el rechazo de los internautas debido a que el único ingreso y puesto laboral conocido del funcionario corresponde a su encargo en la administración municipal.

De líder ejidal de la zona maya a la mesa del Cabildo

El perfil político de Eleazar Maas Kinil resulta clave para entender la controversia. Antes de asumir su posición actual en el Cabildo de Tulum, donde encabeza la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables para el periodo 2024-2027, su base de poder se consolidó en el sector agrario de la región.

Maas Kinil se desempeñó como presidente del Comisariado Ejidal de Jacinto Pat, uno de los núcleos ejidales más ricos y estratégicos del municipio por controlar terrenos de altísimo valor ecoturístico, incluyendo el famoso sistema de cenotes "Dos Ojos" y redes de ríos subterráneos. Durante su gestión comunitaria, destacó por negociar proyectos de infraestructura con empresas de transporte nacional y coordinar con el INAH la apertura del Museo de la Prehistoria en la zona maya; un origen popular que contrasta con el lujo que hoy presume en las redes sociales.

El regidor de Tulum, Eleazar Maas Kinil, viajando en Jet privado con una playera Balenciaga… un señor que ha sido funcionario toda su vida pic.twitter.com/7eO9aYDGAO — Jorge García Orozco (@jorgegogdl) June 2, 2026

Hasta el momento, ni Eleazar Maas Kinil ni las autoridades del Ayuntamiento de Tulum han emitido un posicionamiento oficial para aclarar de dónde salieron los recursos para que pudiera viajar en vuelo privado y utilizar las prendas de diseñador. Organizaciones civiles adelantaron que presentarán una queja formal ante la contraloría local para que el regidor aclare su situación patrimonial.