Gasolinazo o alivio: ¿Cuánto pagarás en México este 10 de junio?

¿Buscas dónde está más barata la gasolina hoy? En Azteca Noticias te compartimos el precio promedio de los combustibles en México y las entidades donde se vende más económico el litro de gasolina este miércoles 10 de junio de 2026.

¿Cuál es el precio del litro de gasolina en México hoy?

Los precios promedio de los combustibles en el país para este miércoles 10 de junio de 2026 son los siguientes:

Gasolina Regular : 23.67 pesos por litro

: 23.67 pesos por litro Gasolina Premium: 28.47 pesos por litro

28.47 pesos por litro Diésel: 27.19 pesos por litro

Precio del gas natural vehicular 10 de junio de 2026

Precio mínimo por litro: 10.99 pesos

Precio promedio por litro: 12.60 pesos

Precio máximo por litro: 14.49 pesos

Precio de la gasolina en CDMX hoy 10 de junio de 2026

Estos son los precios promedio del combustible en la Ciudad de México para este miércoles:

Gasolina Regular : 23.81 pesos por litro

: 23.81 pesos por litro Gasolina Premium : 28.71 pesos por litro

: 28.71 pesos por litro Diésel: 26.99 pesos por litro

Precio de gasolina en Edomex hoy 10 de junio de 2026

En el Estado de México, los costos promedio reportados son:

Gasolina Regular : 23.65 pesos por litro

: 23.65 pesos por litro Gasolina Premium : 28.05 pesos por litro

: 28.05 pesos por litro Diésel: 26.82 pesos por litro

Precio de gasolina en Guadalajara 10 de junio de 2026

Los automovilistas en Guadalajara pagan en promedio:

Gasolina Regular : 24.00 pesos por litro

: 24.00 pesos por litro Gasolina Premium : 29.26 pesos por litro

: 29.26 pesos por litro Diésel: 27.35 pesos por litro

Precio de gasolina hoy 10 de junio de 2026 en Monterrey

En Monterrey, Nuevo León, los precios promedio son:

Gasolina Regular : 24.03 pesos por litro

: 24.03 pesos por litro Gasolina Premium: 29.49 pesos por litro

29.49 pesos por litro Diésel: 27.09 pesos por litro

Precio de gasolina en Chihuahua hoy 10 de junio de 2026

Chihuahua se mantiene entre las entidades con los precios más bajos del país:

Gasolina Regular : 22.34 pesos por litro

: 22.34 pesos por litro Gasolina Premium: 25.74 pesos por litro

25.74 pesos por litro Diésel: 26.88 pesos por litro

Precio de gasolina en Zacatecas hoy 10 de junio de 2026

En Zacatecas, los costos promedio son:

Gasolina Regular : 23.91 pesos por litro

: 23.91 pesos por litro Gasolina Premium : 27.70 pesos por litro

: 27.70 pesos por litro Diésel: 27.12 pesos por litro

¿Cuál es el precio de la gasolina en Estados Unidos?

Estos son los precios promedio de los combustibles en Estados Unidos para este miércoles 10 de junio de 2026:

Gasolina Regular por galón: 4.15 dólares (72.29 pesos)

por galón: 4.15 dólares (72.29 pesos) Gasolina Premium por galón: 5.03 dólares (87.62 pesos)

por galón: 5.03 dólares (87.62 pesos) Diésel por galón: 5.30 dólares (92.32 pesos)

¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?

Los precios de los combustibles corresponden a los reportes realizados por los permisionarios conforme a la información establecida por la Comisión Nacional de Energía (CNE).

Entre las entidades con la gasolina Regular más barata destaca Chihuahua, donde el litro se comercializa en promedio en 22.34 pesos. En contraste, Monterrey se encuentra entre las ciudades con los costos más elevados , al registrar un precio promedio de 24.03 pesos por litro.

¿Cuál es la diferencia entre Magna y Premium?

La principal diferencia entre la gasolina Magna y la Premium radica en el octanaje, es decir, la capacidad del combustible para resistir la detonación prematura dentro del motor.

La gasolina Magna cuenta con 87 octanos y suele ser adecuada para motores de baja compresión. Por su parte, la Premium tiene 91 octanos o más, por lo que es recomendada para vehículos con motores turboalimentados, de inyección directa o de alto desempeño.

Para conocer qué tipo de combustible requiere tu automóvil, es recomendable consultar el manual del propietario o verificar la información ubicada en la tapa del tanque de combustible o en el marco de la puerta del conductor.