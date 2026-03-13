EN VIVO: ¿Hay bloqueos en carreteras hoy? Cierres y tráfico en autopistas de México este 13 de marzo de 2026
¿Cómo van las carreteras hoy en México? Sigue el reporte EN VIVO de Azteca Noticias con los pormenores de la jornada hoy viernes 13 de marzo de 2026.
¿Planeas viajar este fin de semana? Mantente atento a este reporte EN VIVO, ya que iremos actualizando la circulación en tiempo real conforme se reporten más incidentes en las carreteras hoy en México.
CAPUFE y la Guardia Nacional mantienen monitoreo constante de las autopistas y carreteras de México y emiten avisos por cada incidente, por lo que se recomienda estar atentos a nuevas actualizaciones que puedan surgir durante el día; en Azteca Noticias te pasamos minuto a minuto todos los pormenores de la jornada,
EN VIVO: ¿Hay bloqueos en carreteras hoy? Cierres y tráfico en autopistas de México este 13 de marzo de 2026
Se restablece la circulación en la autopista Córdoba-Veracruz
Carreterar hoy: Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), informa que se restablece la circualción en la auropista Córdoba-Veracruz, después de un accidente a la altura del kilómetro 19 con dirección a Córdoba.
🟢 RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN 🟢— CAPUFE (@CAPUFE) March 13, 2026
Autopista Córdoba - Veracruz, km 19, dirección Córdoba. El incidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución. 🚌🚙🚗🏍️
Ciarre parcial en autopista Chamapa-Lechería
CAPUFE informa sobre un cierre parcial en la circulación de la autopista Chamapa Lechería, debido a las maniobras por el retiro de unidades siniestradas.
🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠— CAPUFE (@CAPUFE) March 13, 2026
Autopista Chamapa - Lechería, km 16, dirección Lechería. Continúa reducción de carriles por atención de accidente (maniobras para el retiro de unidades siniestradas). En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución.
Cierre total en la carretera Tierra Colorada–Cruz Grande
La Guradia Nacional Carreteras infroma que continúa el cierre total de circulación por presencia de personas cerca del kilómetro 030+500, de la carretera Tierra Colorada–Cruz Grande.
En #Guerrero continúa cierre total de circulación por presencia de personas cerca del km 030+500, de la carretera Tierra Colorada–Cruz Grande, sin ruta alterna. Atienda indicación vial.— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) March 13, 2026
Carreteras de México hoy: Reducción de carriles en la autopista Cuernavaca-Acapulco
CAPUFE informa sobre una reducción de carriles por un choque por alcance en la autopista Cuernavaca-Acapulco, justo a la altura del kilómetro 98 en dirección a Acapulco.
🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠— CAPUFE (@CAPUFE) March 13, 2026
Aut. Cuernavaca - Acapulco, km 98, dirección Acapulco. Reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance). En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución.
Cierre parcial en carretera Tamarindo-Cárdel
La Guardia Nacional Carreteras reporta cierre parcial de circulación en la carretera Tamarindo-Cárdel debido a un accidente cerca del kilómetro 062+250.
#Tomeprecauciones en #Veracruz se registra cierre parcial tras #AccidenteVial cerca del km 064+250, de la carretera Tamarindo-Cardel. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/rgOIksMhpS— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) March 13, 2026
Accidente en carretera México-Toluca
¿Qué pasa en la México-Toluca? Un conductor de un automóvil particular, presuntamente ebrio al volante, impactó violentamente contra la parte trasera de un autobús del transporte público. El percance tuvo lugar en la carretera federal México-Toluca, específicamente a la altura de la colonia Lomas de Vista Hermosa, en la alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Bomberos y paramédicos intervinieron rápidamente para rescatar al hombre, quien, afortunadamente, salió con vida de la colisión.
🚨 Fuerte choque en Carretera Federal México–Toluca— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 13, 2026
Un auto particular, presuntamente conducido por una persona en estado de ebriedad, se incrustó en la parte trasera de un camión de transporte público a la altura de Lomas de Vista Hermosa, en Cuajimalpa.
🚒 Bomberos y… pic.twitter.com/D8xqftI9b9