EN VIVO: ¿Hay bloqueos en carreteras hoy? Cierres y tráfico en autopistas de México este 13 de marzo de 2026

¿Planeas viajar este fin de semana? Mantente atento a este reporte EN VIVO, ya que iremos actualizando la circulación en tiempo real conforme se reporten más incidentes en las carreteras hoy en México.

CAPUFE y la Guardia Nacional mantienen monitoreo constante de las autopistas y carreteras de México y emiten avisos por cada incidente, por lo que se recomienda estar atentos a nuevas actualizaciones que puedan surgir durante el día; en Azteca Noticias te pasamos minuto a minuto todos los pormenores de la jornada,