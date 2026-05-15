Marchas hoy en CDMX: Bloqueos y manifestaciones EN VIVO este Día del Maestro
En Azteca Noticias te mantendremos informado con todas las actualizaciones sobre marchas, bloqueos y afectaciones viales hoy 15 de mayo de 2026 en la CDMX
La Ciudad de México enfrenta este viernes 15 de mayo de 2026 una intensa jornada de marchas, concentraciones y movilizaciones en el marco del Día del Maestro 2026, por lo que se prevén importantes afectaciones viales en distintas alcaldías de la capital.
En este minuto a minuto EN VIVO de Azteca Noticias te compartimos toda la información actualizada sobre las marchas hoy en CDMX, vialidades afectadas, bloqueos, alternativas viales y concentraciones por el Día del Maestro.
Marchas hoy en CDMX: Manifestaciones y bloqueos EN VIVO en Día del Maestro
CNTE marcha rumbo al Zócalo en el Día del Maestro
Miles de integrantes de la CNTE se concentrarán en las inmediaciones de la estación San Cosme del Metro para arrancar la marcha “Este 15 de mayo no hay nada que celebrar”. Los docentes exigen la abrogación de la Ley ISSSTE 2007, aumento salarial del 100% y la eliminación del esquema de Afores y UMAs. Autoridades prevén afectaciones viales en Circuito Interior, Ribera de San Cosme, Paseo de la Reforma y el Centro Histórico. También se reporta la llegada de autobuses con manifestantes provenientes de distintos estados del país.
06:29 #PrecauciónVial | Durante el día espera marcha en la Estación “San Cosme” con destino al Zócalo Capitalino.— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) May 15, 2026
¡Tómalo en cuenta! Concentración de manifestantes en Paseo de la Reforma
El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México reporta concentración de manifestantes en Paseo de la Reforma que se encuentra prevista para hoy a las 9 de la mañana.
06:47 #PrecauciónVial | Considera concentración de manifestantes en Av. Paseo de la Reforma no. 347, col. Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc a las 09:00 horas.— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) May 15, 2026
Incendio de auto en colonia Emiliano Zapata
El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), de la Ciudad de México, informa que servicios de emergencia trabajan por el incendio de un vehículo en las calles de Ejidatarios y Tepetlapa, esto en la colonia Emiliano Zapata.
🚒Servicios de emergencia trabajan por incendio de vehículo sobre Ejidatarios y Tepetlapa, colonia Emiliano Zapata, @Alcaldia_Coy.#911CDMX #C5CorazónDeLaCDMX #OjosDeLaCiudad— C5 CDMX (@C5_CDMX) May 15, 2026
¿Qué marchas y manifestaciones hay hoy en CDMX?
Organizaciones magisteriales, colectivos sociales, sindicatos y contingentes estudiantiles tienen programadas diversas actividades y protestas en puntos clave como el Centro Histórico, Paseo de la Reforma, el Zócalo capitalino y avenidas principales de la CDMX.
3 marchas
12 concentraciones
21 eventos de esparcimiento
Movilizaciones magisteriales y sindicales.