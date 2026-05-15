Marchas hoy en CDMX: Bloqueos y manifestaciones EN VIVO este Día del Maestro

La Ciudad de México enfrenta este viernes 15 de mayo de 2026 una intensa jornada de marchas, concentraciones y movilizaciones en el marco del Día del Maestro 2026, por lo que se prevén importantes afectaciones viales en distintas alcaldías de la capital.

En este minuto a minuto EN VIVO de Azteca Noticias te compartimos toda la información actualizada sobre las marchas hoy en CDMX, vialidades afectadas, bloqueos, alternativas viales y concentraciones por el Día del Maestro.

