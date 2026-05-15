Reportan explosiones y riña de jóvenes en Metro La Raza: Esto sabemos

El movimiento en el Sistema de Transporte Colectivo Metro CDMX no se detiene, y con el avance de la jornada se registran cambios constantes en la marcha de los trenes.

Si usas esta red para cruzar la capital, conocer las incidencias, los retrasos y el estado de las líneas en tiempo real podría ayudarte a planificar tus traslados.

A continuación, te compartimos el reporte actualizado con las novedades más recientes en las estaciones y los puntos donde se sugiere tomar previsiones para evitar contratiempos.

