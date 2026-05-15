Reportan explosiones y riña de jóvenes en Metro La Raza: Esto sabemos
Estas son las afectaciones por los trabajos de remodelación en algunas estaciones del Metro CDMX este viernes 15 de mayo 2026y; toma tus precacuiones.
El movimiento en el Sistema de Transporte Colectivo Metro CDMX no se detiene, y con el avance de la jornada se registran cambios constantes en la marcha de los trenes.
Si usas esta red para cruzar la capital, conocer las incidencias, los retrasos y el estado de las líneas en tiempo real podría ayudarte a planificar tus traslados.
A continuación, te compartimos el reporte actualizado con las novedades más recientes en las estaciones y los puntos donde se sugiere tomar previsiones para evitar contratiempos.
Reportan explosiones y presunta riña en Metro La Raza: Esto sabemos
Línea B MUY LENTA, reportan usuarios
Esta mañana se registra un avance lento en estaciones de la Línea B del Metro CDMX. Toma tus precauciones si utilizarás esa ruta para tus trasladdos.
#LB dirección CD Azteca, más lento, imposible— Liz Feliz (@LizFeliz18) May 15, 2026
Explosiones y riña en La Raza; ¿qué sucedió?
Se registró un altercado en la correspondencia de La Raza, Línea 5, donde un grupo de jóvenes protagonizó una riña que tuvo que ser disuadida por elementos de la Policía Bancaria e Industrial.
Las autoridades del Metro de la CDMX informaron que, tras controlar el incidente, se ofrecieron los primeros auxilios a una persona afectada en el lugar. El flujo de usuarios se reporta bajo control tras el incidente.