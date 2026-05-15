Alerta Amber: Desaparecen dos menores en CDMX, Tania Irlanda Lozada Arias y Mariana Flores Cabrera

En la capital del país se reportaron como desaparecidas dos menores de edad y ante la preocupación de que sean víctimas de un delito, se activó la Alerta Amber para localizar a Tania Irlanda Lozada Arias y Mariana Flores Cabrera.

La Fiscalía General de la Ciudad de México, comparte la ficha de búsqueda de ambas menores recientemente desaparecidas, para que la ciudadanía pueda aportar cualquier dato que facilite su regreso a casa.

Ficha de Alerta Amber de Tania Irlanda Lozada Arias

La niña de 12 años fue vista por última vez en la colonia Santa Martha Acatitla, de la alcaldía Iztapalapa el pasado 14 de mayo de 2026, y su familia reportó la desaparición y ha sido buscada.

La menor mide 1.5 metros de altura y como señas particulares tiene una cicatriz en el tobillo izquierdo. AL momento de su desaparición portaba un vestido negro y tenis rojos.

Cualquier dato sobre el paradero de esta joven puede reportarse a los números 55 53 45 50 67, 55 53 45 50 84 y 55 53 45 50 82.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Tania Irlanda Lozada Arias, de 13 años, vista por última vez el pasado 14 de mayo, en la colonia Santa Martha Acatitla, alcaldía Iztapalapa. pic.twitter.com/xKV0IeCWiX — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) May 15, 2026

Ficha de Alerta Amber de Mariana Flores Cabrera

La adolescente de 15 años fue vista por última vez en la colonia Constitución de 1917 de la alcaldía Iztapalapa el día 11 de mayo de 2026. Mariana mide 1.55m de estatura y como señas particulares tiene una perforación en el lado derecho de la nariz. Vestía blusa negra, short azul marino y tenis de colores al momento de su desaparición.

Cualquier dato sobre el paradero de esta joven puede reportarse a los números 55 53 45 50 67, 55 53 45 50 84 y 55 53 45 50 82..

Se activa #AlertaAmber para localizar a Mariana Flores Cabrera, de 15 años, vista por última vez el pasado 11 de mayo, en la colonia Constitución de 1917, alcaldía Iztapalapa. pic.twitter.com/0O5DyNn09e — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) May 15, 2026

¿Cuántas horas deben pasar para activar una alerta Amber?

La activación de la alerta será de manera inmediata, sin dilación alguna con previa evaluación de las circunstancias del caso que se trate. Si un menor de edad no es localizado, es de vital importancia reportar su ausencia a las autoridades debido a que cada minuto es clave para evitar que sean víctimas de un delito.