Tragedia en calzada Vallejo y milagroso rescate tras volcadura en Constituyentes, mientras dormía

Una intensa movilización de cuerpos de emergencia sacudió a la capital durante las últimas horas. Entre un trágico deceso vial en la Gustavo A. Madero, un aparatoso accidente con fuego en la alcaldía Miguel Hidalgo y alertas en el Palacio de los Deportes, los servicios de rescate operaron a marchas forzadas para atender los siniestros de este viernes.

Conductor sobrevive de milagro tras volcadura e incendio en avenida Constituyentes

Un automovilista salvó su vida de forma milagrosa luego de protagonizar un fuerte accidente vehicular sobre la avenida Constituyentes, justo al cruce con el Paseo de la Reforma, con dirección hacia la zona de Santa Fe.

Los primeros reportes indican que el exceso de velocidad provocó que el conductor perdiera el control de la unidad al tomar una curva. El auto se desvió de la carpeta asfáltica y chocó de manera violenta contra la base de concreto de un puente de retorno, terminando completamente volcado. El fuerte impacto rompió el tanque de combustible, desatando un incendio inmediato que envolvió al vehículo en llamas y complicó la circulación en la zona.

Vivió para contarlo…



Un hombre sobrevivió tras sufrir un brutal accidente sobre Avenida Constituyentes, al cruce con Paseo de la Reforma, rumbo a Santa Fe. Presuntamente circulaba a exceso de velocidad cuando perdió el control, chocó contra la base de un puente y el vehículo… pic.twitter.com/BFr6TG0akQ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 15, 2026

A pesar de que el intenso tráfico nocturno retrasó por algunos minutos la llegada de los cuerpos de auxilio, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos lograron arribar para sofocar el fuego. El conductor fue rescatado con vida de entre los fierros retorcidos y trasladado de urgencia a un hospital debido a quemaduras graves en gran parte de su cuerpo.

Muere una persona atropellada por vehículo pesado en calzada Vallejo

La tragedia se hizo presente en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde una persona perdió la vida tras ser embestida sobre la calzada Vallejo, a la altura de la colonia Progreso Nacional.

Testigos del incidente señalaron que la víctima intentaba cruzar la vialidad cuando un vehículo pesado la atropelló, arrastrando el cuerpo varios metros sobre el asfalto. Automovilistas alertaron a las unidades de emergencia; sin embargo, los paramédicos que acudieron al punto únicamente pudieron certificar el fallecimiento instantáneo de la persona. Hasta el momento, las autoridades no han detallado si el conductor implicado fue detenido, por lo que peritos de la fiscalía realizan las investigaciones correspondientes.

Caída de mujer provoca movilización de emergencia en el Palacio de los Deportes

Al término de un concierto en el Palacio de los Deportes, en la alcaldía Iztacalco, reportes iniciales sobre el supuesto colapso de unas gradas provocaron el despliegue inmediato de ambulancias y unidades de Bomberos, generando gran expectación entre los asistentes.

Al arribar al recinto, los rescatistas descartaron cualquier daño estructural en el inmueble. La emergencia real se debió a que una mujer sufrió una fuerte caída mientras intentaba salir en medio de las aglomeraciones y el tumulto de personas que desalojaban el lugar. Tras recibir los primeros auxilios en la zona del incidente, la lesionada fue retirada en silla de ruedas y posteriormente trasladada en camilla hacia un hospital cercano para recibir atención médica especializada.