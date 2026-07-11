¿De qué murió el tigre Kenzo? La UNAM presenta los primeros resultados de necropsia

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio a conocer los primeros resultados de la necropsia practicada al tigre de bengala “Kenzo”, ejemplar que murió tras un operativo realizado en Tepetlaoxtoc, Estado de México (Edomex).

Esto dice la necropsia del tigre Kenzo que hizo la UNAM

La Secretaría de Medio AMbiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dieron a conocer el informe preliminar de la necropsia realizada al tigre de Bengala “Kenzo”.

El estudio fue efectuado por especialistas de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM.

De acuerdo con el informe, el ejemplar presentaba una condición corporal de 2.5 en una escala de 5 y un peso de 167 kilogramos.

Durante la necropsia se identificaron dos heridas por impacto de bala de arma de fuego. La primera se localizó en el hombro derecho, con trayectoría hacia el tórax, mientras que la segunda se encontró en la región cervical izquierda, con salida a nivel de la escápula izquierda.

El reporte preliminar de la UNAM seña que la muerte fue broncoaspiración, es decir, la aspiración de contenido gástrico hacia las vías respiratorias.

Asimismo, se informó que las muestras obtenidas durante el procedimiento serán analizadas mediante un estudio histopatológico, el cual permitirá complementar la evaluación de las lesiones observadas.

Las autoridades señalaron que el informe difundido corresponde a resultado preliminares y que el diagnóstico final dependerá de los análisis especializados que continúan en proceso.

Contradicciones en la muerte del tigre de bengala "Kenzo"

Kenzo, el tigre de bengala blanco que escapó de un establecimiento presuntamente privado autorizado para el manejo de vida silvestre en Tepetlaoxtoc, Estado de México, fue localizado y capturado a principios de julio, tras un operativo interinstitucional coordinado bajo el Sistema de Comando de Incidentes.

Horas antes de que se confirmara su muerte, la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgo del Estado de México informó que el ejemplar había sido capturado de manera segura.

De acuerdo con la dependencia, especialistas en manejo de fauna silvestre aplicaron un protocolo de captura mediante sedación controlada y, una vez inmovilizado, determinaron que presentaba una lesión que no comprometía sus funciones vitales ni su movilidad.

Sin embargo, más tarde la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) confirmó que el operativo concluyó con la localización del ejemplar, en el que participaron personal de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanf), en el Parque Ecológico Zalando, El Parque Zoológico de Moroleón, Protección Civil del Estado de México, policías municipales y estatales, así como la propia dependencia.

Según la versión oficial de la Profepa, durante las maniobras de rescate los médicos veterinarios intentaron sedar al tigre con dardos tranquilizantes.

No obstante, el felino presuntamente atacó al personal, por lo que los cuerpos de seguridad intervinieron con un arma de fuego para contener la agresión y proteger la integridad de los participantes en el operativo.

Tras ser controlado, Kenzo recibió atención inmediata por parte de los veterinario de la Cepanaf, del Parque Zoológico de Moreleón y de Reino Animal.

Posteriormente fue trasladado a las intalaciones de Reino Animal para recibir atención especializada; sin embargo, pese a los esfuerzos del personal veterinario, el ejemplar murió.